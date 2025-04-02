緬甸地震 賴清德：台灣願提供任何必要協助
2025/4/2 17:31（4/2 18:19 更新）
（中央社記者葉素萍台北2日電）緬甸日前發生規模7.7的淺層強震，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，如有需要，台灣願意提供任何必要協助。他也提醒在當地旅居的國人務必保持警覺，注意官方發布的最新資訊，防範後續可能發生的餘震。
民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢轉述賴清德在中常會談話表示，緬甸日前發生規模7.7的淺層強震，已造成至少近8000人傷亡，1位台灣民眾也在緬甸罹難。
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賴清德說明，政府在第一時間，已經透過駐緬甸與駐泰國代表處了解當地災情。如有需要，台灣願意提供任何必要協助。他也要提醒在當地旅居的國人，務必保持警覺，注意官方發布的最新資訊，防範後續可能發生的餘震。
另外，賴清德強調，明天開始是清明連假，許多民眾會返鄉掃墓祭祖，提醒大家遵守「人離火滅」的原則，注意用火安全，也要關注交通旅運的資訊，讓假期活動更平安順利。（編輯：張若瑤）1140402
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