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川普宣布對台開徵32%對等關稅 民眾黨籲啟動談判磋商

2025/4/3 10:35
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（中央社記者王承中台北3日電）美國總統川普宣布實施對等關稅，對台灣開徵32%關稅。台灣民眾黨今天表示，呼籲政府立即啟動對美關稅談判磋商，爭取關稅減免或調整。同時加速提出具體社會與經濟韌性方案，確保台灣不再成為國際經貿博弈下的犧牲者。

美國總統川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。

台灣民眾黨發布新聞稿指出，川普今天宣布，向世界各國開徵10%的基本關稅，對若干國家開徵更高關稅。台灣被列入這些特別課徵高關稅國家之中，排名第7高，高達32%。即便台積電已宣布赴美高額投資，台灣仍遭受美方高關稅的特別對待。

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台灣民眾黨表示，如果最終這項高關稅措施付諸實行，以出口導向為主的台灣經濟，勢必受到嚴重打擊。衡諸高科技產業已經被迫赴美投資，此波關稅措施是否會將以美國為主要市場的傳統產業，如汽車零組件也被逼到美國設廠，否則將喪失市場競爭力。果真如此，台灣產業空洞化勢將更形嚴重。

台灣民眾黨指出，呼籲政府應立即啟動對美關稅談判磋商，明確提出互利訴求，爭取關稅減免或調整，同時加速提出具體社會與經濟韌性方案，涵蓋產業轉型、就業安定與物價穩定，確保台灣在變局中站穩腳步，不再成為國際經貿博弈下的犧牲者。（編輯：林淑媛）1140403

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