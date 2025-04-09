對等關稅衝擊 朱立倫：政府須對匯率、美債預作準備

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）美國對台課徵對等關稅32%，國民黨主席朱立倫今天說，世界自由貿易喪鐘已敲響，台灣面臨全方位經濟重組挑戰，除關稅與軍事支出壓力外，台灣也將面臨美債問題與匯率戰，會被強力要求台幣升值，將嚴重打擊以出口為導向的廠商，政府必須預作準備。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，4月9日開始，世界自由貿易的喪鐘已經敲響，全球化時代已經結束，取而代之的是保護主義興起，全球經濟秩序正在重整，小國依賴大國保護時代不再，世界變成多元分立。

朱立倫認為，美國總統川普從競選時就提出的幾項政策，首先是對等關稅，今天開始實施，台灣先提出台積電赴美國投資、增加國防預算、增加對美採購之後，還是得到32%的關稅；第二是要求各國增加國防預算，美國自身重建強大國防，已宣布國防預算將達1兆美元、占GDP的3.5%，台灣是否比照辦理。

朱立倫指出，接下來是匯率戰，台灣會被強力要求台幣升值，將嚴重打擊以出口為導向的廠商，必須預作準備。

朱立倫說，還要解決美債問題，台灣外匯存底5770億美元中，92%是美債，接續所碰到的挑戰，有多少還能成為台灣的資產；美方已要求台灣投資支持美國阿拉斯加天然氣油管，甚至錢要直接交給美國財政部，這都會是巨大挑戰。

朱立倫強調，國民黨智庫、立法院黨團以及各縣市政府將全心投入，共赴國難，未來行政院長對立法院進行專案報告時，黨團會提出建言；藍營縣市首長也會針對各地產業，尤其是傳統產業所遭受的困難進行資料蒐集，10日晚間將共商如何團結面對經濟衝擊、勞工就業衝擊等問題。

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朱立倫指出，新台幣880億元的特別預算絕對是杯水車薪，此刻除了要解決產業問題，還有勞工問題、消費市場產生的衝擊，以及社會碰到的嚴重危難，皆需要特別預算來解決，國民黨提出至少2000億元，這都有理論基礎。

朱立倫呼籲，台灣是以貿易導向為主的國家，中華民國不可能一面倒完全依賴美國，而新加坡就是最好的學習對象，台灣不忽略任何一個市場，才能走出新的康莊大道。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140409