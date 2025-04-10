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中共軍演對台發動心理戰 駐奧代表投書籲力挺台灣

2025/4/10 20:34（4/10 21:14 更新）
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駐奧地利代表劉玄詠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林尚縈柏林10日專電）中共4月初在台灣周邊軍事演習引發國際關注。駐奧地利代表劉玄詠投書奧地利主流媒體，指出中國軍演不只是武力展示，而是針對台灣2300萬人有計畫的「心理恐嚇行動」，呼籲民主國家認清中國擴張本質，堅定支持台灣。

奧地利「新聞報」（Die Presse）5日以「中國軍演是有針對性的威嚇」（Militärübungen Chinas gezielte Einschüchterung）為題，刊登劉玄詠投書。

投書指出，中國近來頻繁在台灣周邊軍演，並非單純的武力展示，而是有系統的心理戰與恐嚇行動。北京藉由不斷升高的挑釁，意圖瓦解台灣2300萬人意志。

劉玄詠強調，中國軍事行動已超越傳統意義上的外交恫嚇，而是刻意策動的「恐懼宣傳戰」，目的是讓台灣社會陷入焦慮與不安。

他指出，北京當局經常以「反分裂」為名行動，實則是中國共產黨主動對台灣發動各種攻勢，包括軍事演習、散播假訊息及仇恨宣傳，而台灣是歷史上從未屬於中華人民共和國的自由民主政體。

對中方一再聲稱的「和平統一」主張，劉玄詠在投書中批評，那只是對其真實意圖的虛偽包裝，目的是要占領台灣這個自由民主國家。

劉玄詠提醒國際民主陣營，應對中國擴張主義應保持高度警覺。台灣需要世界全面且堅定支持，不僅出於道義與團結，更是基於各國自身戰略利益。

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他指出，若有人認為中國的擴張企圖會在併吞台灣後停止，是「極大的誤判」。

「新聞報」創刊於1848年，是奧地利歷史最悠久的全國性主流媒體之一，報導涵蓋政治、經濟、社會、文化等面向，深受政商與知識階層關注。根據駐奧代表處提供資訊，該報日均流通量約25萬份，在奧地利具有全國輿論影響力。（編輯：陳妍君）1140410

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