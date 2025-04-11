中國海警船連2日侵擾金門海域 海巡併航驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門11日電）海巡署金馬澎分署表示，中國海警船昨天下午與今天早上侵擾金門海域，海巡調動巡防艇驅離；海巡表示，這類侵擾行為已是常態，海巡署持續掌控中國海警船海上動態，遇況立即完成部署。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，昨天下午2時50分，4艘中國海警「14608」、「14603」、「14607」及「14060」等4艘船，自金門外海航近金門南方海域，並自鳳嘴西南、翟山西南及料羅東南3處分別航入金門水域，海巡預置4艘巡防艇快速近迫對應，將其驅離出限制水域。

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海巡表示，今天早上中國海警「14608」、「14603」、「14607」及「14521」再度侵擾，且改變部分侵擾水域，除鳳嘴、翟山外，也由北碇北方航近金門海域，第12巡防區在海上遍佈霧氣，能見度不佳情況下，面對中國海警以不同方向侵擾，也迅速調動巡防艇併航對應，並透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於上午11時航出金門限制水域。

海巡指出，中國灰色地帶侵擾行動不斷，破壞區域穩定和平，海巡署已多次表達強烈譴責。經統計中國海警自去年2月至今已襲擾金門水域達68次，這類侵擾行為已是常態，海巡署嚴密掌控中國海警船海上動態，遇況立即完成部署，確保國家主權及安全。（編輯：林恕暉）1140411