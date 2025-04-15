美國對等關稅「吃苦當吃補」？郭智輝：這是鼓勵的話

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（中央社記者陳俊華台北15日電）因應美國對等關稅，總統賴清德勉勵民眾「吃苦當吃補」，國民黨立委葉元之今天在立院對此提出，是否預測台灣將進到吃苦時代。經濟部長郭智輝說，這是鼓勵的話，至於會吃到什麼苦，每個人的程度不一樣，很難用具體事情形容。

針對關稅議題，賴總統勉勵民眾「吃苦當吃補」；郭智輝受訪也提到，台灣人不都是這樣，吃苦當吃補很正常，俗話說「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，大家都清楚，天底下沒有掉下來禮物，所以要共同努力、度過難關。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，葉元之問，這句話是否在預測台灣要進到吃苦的時代。郭智輝說，這是形容詞，小學大概五年級就讀過這篇，他是在講那個情境，這是鼓勵的話；以前他可以睡到早上8時，現在要上班6時就要起床，也是吃苦當吃補。

郭智輝與葉元之的互動，雙方你來我往，葉元之一度要求質詢時間暫停，他請主持立法院會的立法院長韓國瑜協助處理。韓國瑜說，質詢採即問即答方式進行，委員、官員共用時間，特別拜託官員不用搶答，委員也要適當保留官員回答時間，互相尊重。

郭智輝表示，會吃什麼苦，每個人的程度不一樣，就像吃藥有人覺得苦、有人覺得甘，很難用具體事情形容；碰到關稅操作時，每個產業不一樣，可能訂單減少、客戶都在美國等，每個公司情境不同。

葉元之指出，2003年要加入世界貿易組織（WTO）時曾發生過「米酒之亂」，希望米酒這塊可以堅守，並問台美談判後，料理米酒的稅會不會增加。行政院長卓榮泰說，當初因蒸餾酒類的稅制比較高，經過調整後，讓米酒添加鹽變成料理米酒，不是直接飲用，以此來跟其他國家合理交涉。

卓榮泰表示，「料理米酒從以前發展到現在這個狀況，我們希望維持」。葉元之追問，關於料理米酒的稅制，台灣是否不會退讓；卓榮泰說，「是」。

葉元之說，基因改造食品與非基改食品有不同關稅編號，若美國要求一視同仁、校園也該開放時，政府態度為何。卓榮泰說，還沒經過談判，由談判代表依國民健康、消費習慣，引用國際標準、科學根據，來做合理討論。

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葉元之指出，台灣的貨物稅很高，最早推出是當作奢侈性貨品課稅，但政府應思考貨物稅是否還有存在必要，應藉機改革，通盤檢討貨物稅。卓榮泰說，貨物稅有其歷史因素，不是針對奢侈性，歷史上課稅的理由、依據值得被檢討，將會請財政部納入考量。

另外，韓國瑜最後表示，此會期排定政黨質詢委員均已質詢完畢，他感謝卓榮泰、行政院副院長鄭麗君以及各位閣員，「連續6次耽擱、延宕，身為立法院長我應該在這裡向各位閣員致歉」，希望未來所有排定質詢都能順利進行。（編輯：楊凱翔）1140415