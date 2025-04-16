吳釗燮前助理涉共諜案 林佳龍：啟動政風調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北16日電）國安會秘書長吳釗燮在外長任內助理何仁傑涉共諜案被羈押禁見。外交部長林佳龍今天表示，外交部會配合司法調查，內部也正啟動政風調查。

台北地方檢察署偵辦共諜案，日前約談國安會秘書長吳釗燮在外長任內助理何仁傑，檢察官訊後聲請羈押禁見獲准。

外交部長林佳龍上午出席「從昭和到令和：當代日本的轉變」新書發表會，會前接受媒體聯訪表示，此案正在司法偵辦中，外交部會配合調查，內部也正啟動政風調查。

美國總統川普（Donald Trump）對超過75國暫緩實施高額對等關稅。華爾街日報報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名5國將被列為首輪優先談判的國家，包括英國、澳洲、日本、韓國和印度，台灣沒有在名單內。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，林佳龍則說，已正式展開台美關於關稅的談判，不管是談的項目還是內容都已經有一些進度，因為談判過程中，已對美方關心問題提出答覆，並提供更多資料。

媒體另詢問，前日本經濟產業大臣、眾議員西村康稔13日表示，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」。同樣出席新書發表會的日本台灣交流協會代表片山和之於會前受訪表示，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正赴美進行雙邊談判，要先看談判結果才會思考未來規劃。（編輯：林家嫻）1140416