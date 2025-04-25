藍委質疑強化國土韌性 卓榮泰：加強打擊洗產地能力

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（中央社記者王承中台北25日電）行政院提出特別條例草案，匡列新台幣4100億元，國民黨立委葛如鈞質疑其中強化國土韌性與對等關稅的關聯。行政院長卓榮泰今天表示，其中包括海委會情偵監工作，加強打擊洗產地、違規轉運等能力。未來提出特別預算，會清楚詳列各項內容。

行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模為4100億元。國民黨立法院黨團表示，支持經濟支援、撥補勞健保等部分，但撥補台電礙難同意，且質疑強化國土韌性1500億元與對等關稅的關聯。

立法院今天繼續進行總質詢，葛如鈞指出，歷年特別預算都有一個很明確的編列理由，但現在卓內閣提出的特別條例，卻是用單一特別條例，把所有的事情混在一起，然後要人民掏出4100億元，前往未見。

葛如鈞詢問，美國對台實施對等關稅跟國土韌性有什麼關係，這次特別條例匡列的4100億元中，有高達1500億元是要拿來強化國土韌性，但很多內容卻不清楚，他認為行政院應該要提出更具體的方向，不能這樣強行打包，他一定會嚴格監督。

列席的卓榮泰表示，強化國土安全韌性包括海委會情偵監工作，未來要打擊洗產地、違規轉運等，都需要加強這方面的能力。

卓榮泰指出，特別條例就是當國家遇到重大變化時，政府根據國際情勢所提出的，提出特別條例後，如果經立法院通過，未來會提出特別預算，其中就會清楚詳列各項的內容，歷年特別條例都是如此。

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另外，葛如鈞表示，政府對美談判有關的組織，除行政院經貿辦公室外，去年行政院也成立經濟外交工作小組、台美經貿工作小組，但在行政院公開的機關單位列表中，只有列出經貿談判辦公室，他質疑另外兩個是黑機關。

卓榮泰指出，對外談判當然就是經貿談判辦公室，行政院召開經濟發展委員會，其中設置工作小組，這是任務編組，沒有牽動到任何的人事、經費及組織，也沒有辦公室。（編輯：蘇志宗）1140425