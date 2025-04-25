民眾黨團稱靠核發護照賺錢 外交部斥刻意誤導輿論

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（中央社記者吳書緯台北25日電）民眾黨團今天指出，外交部從2019年到2024年靠核發護照進帳近新台幣130億元，平均發出1本護照可賺765元。外交部回應，護照規費收入已低於製作成本，對於民眾黨團仍刻意誤導輿論，企圖抹黑政府賺取收益，仍盼民眾黨回歸理性政策討論。

台灣民眾黨立法院黨團今天指出，外交部從2019年到2024年靠核發護照進帳近130億元，平均每年收取超過20億元規費，例如2019年核發177.7萬本護照，收入22億5000萬餘元，扣掉成本後淨賺13億餘元，平均發出1本護照可賺765元。

外交部晚間指出，護照規費1300元是2012年經立法院決議後開始實施，已10餘年未曾調整。多年來國際原物料及人力成本均已飆漲，2025年1本護照的印製總成本約為1646.98元，若扣掉民眾繳交的1300元規費，實仍不足近350元，且規費收入屬國庫，「並非外交部收益」，稱之為「賺錢」是刻意混淆視聽、誘導民眾，實有所不妥。

外交部表示，民眾辦理護照，所收取的規費均依「規費法」依法辦理。其成本除「空白護照印製成本」加上「防偽膠膜」外，尚包括晶片、處理人力、辦事處水電、郵資費用等。

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外交部說明，政府預算依「預算法」，收入與支出各自獨立，規費收入不會由外交部專屬使用，因此申辦護照繳交的1300元規費，會列入政府歲入繳交國庫。而採購護照屬支出項目，外交部要編列預算經立法院同意，始能辦理相關採購。

外交部表示，因此預算一旦被刪除，就會影響護照採購的數量，如果護照採購數量不足，即使支付規費，民眾也無法及時申換護照。（編輯：林興盟）1140425