朱立倫預言6月有美債危機 憂台灣會受傷最深

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨主席朱立倫今天說，他預言6月是美債危機，台灣光外匯存底，美元部分就超過5000億美元，到時美債風暴一起，受傷最深的是台灣，他擔心包括日本、中國大陸等都在減少美債，只有台灣不但沒減少、搞不好還增加，到時損失的是全民。

朱立倫今天上午陪同國民黨立委羅智強到捷運站外街講反罷免。朱立倫說，站在這很心酸，認真努力的立委，卻被莫須有的罪名罷免。民進黨創下民主之恥，全世界找不到民主國家在罷免在野黨。全世界最關心的是關稅戰、經貿戰，只有台灣在拚大罷免。

朱立倫表示，大家最擔心新台幣大幅度升值，造成出口商最大困境，結果看到總統賴清德的聲明，除了抄央行版本，最重要的重點，就是台幣會升值，都是在野黨唱衰的。政府完全不懂財經、不負責任，就職近一年一事無成，唯一成就就是家暴在野黨，這樣的總統才是真正應該罷免的總統，還敢來罷免別人。

朱立倫強調，他預言6月是美債危機，台灣光外匯存底，美元部分就超過5000億美元，到時美債風暴一起，受傷最深的是台灣，包括日本、中國大陸、印度等國家都在減少美債，只有台灣因為是「跪族冠軍」，不但沒減少、搞不好還增加，到時損失的是全民。

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朱立倫舉例，5000億美元只要升值3元，台灣就少了新台幣1.5兆元，到時美債風暴，被轉換為長期、變成零利率或大減，風險是全民承擔。

朱立倫說，賴總統不要說他又在唱衰，他講的是所有財經專家和專業人士的共同預測。賴總統除了會大罷免，民眾最關心的金融、財經議題都搞不清楚。（編輯：蘇龍麒、楊蘭軒）1140506