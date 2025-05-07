節能家電減稅延長多久朝野立委無共識 送政黨協商

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（中央社記者王承中台北7日電）節能家電減徵貨物稅措施實施期間至6月14日，立法院財政委員會今天審查貨物稅條例部分條文修正草案，由於朝野立委對於減徵年限要延長多久，沒有共識，國民黨召委賴士葆宣布，因為要跟時間賽跑，將把相關條文送政黨協商。

現行節能家電退稅措施是針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元，實施期間只到今年6月14日。

行政院會日前通過貨物稅條例第11條之1修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止，且可視實際推展情況延長一次、最多2年。草案將送立法院審議。

立法院財政委員會今天審議貨物稅條例部分條文修正草案，列席備詢的財政部賦稅署長宋秀玲指出，節能家電減徵貨物稅是採先徵後退的方式，鼓勵民眾購買節能家電，根據經濟部提供的資料，該措施對於節能效果很好，可節省15.5億度電，對減碳也有一定成效，民眾電費也可以節省。

宋秀玲表示，這次財政部擬具的條文，實施日期延長至116年底，另外授權行政院看實施成效可以再延長2年，合計最長到4年6個月。

民眾黨立委黃珊珊指出，民眾黨團所提的版本是直接延長到119年，不會讓民眾為趕著汰換而增加負擔。國民黨立委李彥秀則表示，為避免外界可能對於常態化補貼的批評，她建議先延長2年，再重新檢討是否退場或調整方向，比較符合財政紀律與政策規劃的基本原則。

民進黨立委吳秉叡表示，民進黨立委所提出的修正動議，將實施日期延長至116年底止，再用立法授權行政院可以延長2年，因為第11屆立委的任期是到117年1月31日，如果一次將期限定超過，等於是這屆立委代下屆立委決定。

委員會輪值主席、國民黨召委賴士葆指出，既然大家覺得減徵的效果很好，為何不直接永遠免徵就好。他個人反對給行政院授權，根據租稅法定主義，租稅要明確化，要就明定年限，不管是延長幾年都支持，但沒辦法支持民進黨立委及行政院所提的2年多再加2年的方案。

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列席的財政部次長李慶華指出，節能家電減徵貨物稅從108年實施至今年3月底，退稅金額共211億元。如果直接免徵貨物稅，其實是廠商受益，因為不確定廠商是否會在商品定價上回饋給消費者，且消費者可能也無感，建議還是維持這樣的措施，才可以真正鼓勵消費者綠色消費。

賴士葆表示，目前行政院的版本還沒有送來立法院，但因為要跟時間賽跑，所以有關節能家電減徵貨物稅的條文今天一定要處理，由於朝野立委對於延長年限仍有爭議，就把相關條文都送去政黨協商，共分為延長2年、延長2年多再加2年、延長至119年或永遠免徵貨物稅。（編輯：蘇龍麒）1140507