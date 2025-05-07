民進黨：在野黨不支持撥補台電 產業雪上加霜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨今天說，政府規劃撥補台電1000億元，是為確保供電穩定與電價平穩，也獲產業界支持，藍白刪除台電撥補無助台灣產業面對變局。民進黨也強調，台美關稅談判無涉匯率議題，在野黨不應傳遞錯誤訊息，製造市場波動。

因應美國對等關稅，國民黨團公布黨團版本特別條例草案，相較於行政院版新台幣4100億元，除刪除挹注台電1000億元及國土安全韌性1500億元，另納入全民普發現金1萬元，預算規模為3900億元。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開「藍白棄產業不顧經濟 刪台電撥補只會撒幣」記者會。

吳崢表示，國際情勢快速變化，社會關心對中小企業、出口產業的衝擊，行政院提出4100億元特別條例因應，非常遺憾國民黨和民眾黨並不支持，其中針對照顧民生、穩定物價的台電撥補1000億元，在藍白版本中皆被刪除，存心要台電調漲電價。相較行政院雪中送炭，在野黨卻意圖讓中小企業雪上加霜。

韓瑩強調，穩定電價更能穩定物價，產業界普遍支持，反觀藍白提出的普發現金大撒幣，無法解決現在面臨的關稅、匯率問題。

另外，就近期匯率市場波動議題，吳崢表示，國民黨立委王鴻薇聲稱韓國央行行長李昌鏞打臉總統賴清德，但中經院院長連賢明特別找到王鴻薇聲稱引用的韓聯社報導，並翻譯韓文，發現根本不是王鴻薇所指「美國逼迫南韓升值匯率」，兩者解讀說法天差地遠。日本財務大臣加藤勝信也指出，美國並未針對匯率向日本施壓升值。

吳崢說，賴總統、台美經貿小組召集人鄭麗君、央行總裁楊金龍皆多次重申，當前台美關稅談判並未觸及匯率問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳崢質疑，國民黨一再引用錯誤的假訊息，魚目混珠，企圖影響投資者信心，若因此造成投資者損失，難道國民黨承擔得起。

韓瑩說，近日台灣面臨關稅匯率的雙重挑戰，網上流傳台幣兌美元匯率過度低估，將升值至1比13之不實消息，這種說法不具任何現實基礎，現在多數機構預測台幣匯率，大概在28到33之間。匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作，國家現在最需要的是朝野團結一致，穩定民眾信心。（編輯：萬淑彰）1140507