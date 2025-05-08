卓榮泰指示助台灣文化前進大阪萬博會 展現軟實力

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（中央社記者賴于榛台北8日電）日本萬博會（大阪關西世博）已於4月開幕，展期達半年。行政院長卓榮泰今天主持文化會報時指示，請各部會全力支持文化部推動的「台灣文化前進大阪‧關西萬博」活動，向世界展現應援未來、奇蹟之島的文化軟實力。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「行政院文化會報第8次會議」時指出，「文化是國家的靈魂、民族的根本」，「部部都是文化部」不僅是一句口號，更是政府落實文化政策的目標，文化政策推動並非文化部單一機關所能獨立運作，均需各部會密切合作與資源整合。

大阪關西世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，文化部與經濟部今天在會報中報告「台灣文化前進大阪‧關西萬博」活動規劃。卓榮泰要求，請各相關部會共同協力，整合資源持續辦理。

卓榮泰強調，尤其開幕之夜與主題之夜，也請各部會給予最大支持，希望透過系列的展演活動，充分發揮台灣多元、豐富的文化特色，向世界展現「應援未來、奇蹟之島」的文化軟實力，並請政務委員史哲負責協調各部會協助文化部相關協力事項。

文化部今天也報告「國家希望工程暨沃土計畫重點工作」，卓榮泰指出，計畫已有初步成果，請各部會共同協力，整合資源並持續辦理，另外針對百大文化基地、台灣國際兒少書展等年度重大活動，也請各部會共襄盛舉，協助宣傳，全面帶動台灣文化的旺盛活力，推展兒少閱讀風氣，讓文化向下扎根。

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針對文化部提出的「文化內容投資暨文化ESG辦理情形報告」，卓榮泰則說明，為持續優化文化內容產業資金生態系，請文化部妥善運用國發基金及結合民間資金，共同投資文化內容產業，進軍國際。

卓榮泰也要求，文化部、經濟部、金融監督管理委員會應積極鼓勵將企業實踐ESG（環境保護、社會責任及公司治理）的面向擴展到文化產業，並請各部會支持協力相關計畫方案，以利公私部門資源發揮最大效益。（編輯：張若瑤）1140508