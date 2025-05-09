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法專家：兩岸早已分家 現狀越久台灣人越不接受統一

2025/5/9 09:01（5/9 09:30 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）法國前空軍准將、智庫安全專家布里塞接受歐洲媒體Atlantico訪問時表示，台灣、中國早已完全分家，多數台灣人反對北京政權，且維持現狀越久越不接受統一；面對中共，台灣心態轉變，不再只依賴美國，更關注自身資源。

中國在台灣周邊軍事演習越發頻繁，威脅台海。有人將其視為北京「秀肌肉」，有人則認為這是重大危機的前奏。

法國前空軍准將布里塞（Jean-Vincent Brisset）分析，中國正以不跨越無法挽回臨界點的方式，測試各方紅線；而台灣則在區域平衡日益脆弱的情況下，逐漸減少對美國的依賴。

布里塞也是法國戰略和國際關係研究所（IRIS）亞洲安全專家，他在歐洲新聞媒體Atlantico 6日刊出的訪問中指出，中國漸增的軍事演習更像是在展現軍力，「因為他們已經進行過好幾次的戰略測試…如今我們都知道北京有對台灣強加封鎖的所需手段」。

然而，人們仍相當懷疑能否在不發動大規模行動的情況下入侵台灣。「北京或許可以完全毀滅台灣，但要奪下政權並把台灣納入北京管轄，卻要複雜得多」。

他認為，儘管近來軍演頻率增加，卻仍在已知的框架下。而頻繁軍演的原因之一，便是要維持人民解放軍的積極性，讓他們有目標可以瞄準。

Atlantico提問，若北京能不發動公開戰爭就成功征服台灣，是否會成為中國混合戰的新模式。

布里塞表示，「我不認為台灣會不戰而降，因為台灣民眾絕大多數反對北京」。

他指出，「民進黨嚴格來說並非要獨立的政黨」。他表示，曾與前總統蔡英文交談，蔡向他透露，反對正式宣布獨立，認為這太冒險。「她贊成無限期維持現狀，因為她知道，現狀持續的時間越長，民眾對統一的渴望就越少」。

布里塞接著說，「與中國大陸『團聚』的想法已成為過去，這兩家早已完全分離」。

他分析，台灣「統一」不一定是北京優先要務，台灣具有象徵性，但達成的外交成本恐怕太過高昂。

在美國、日本和澳洲間強化軍事聯盟的脈絡下，中國正企圖加強自身在南海的影響力，並與東南亞保持良好關係。

他強調，與表面情況相反，攻擊台灣恐得不償失。不過，若中國國家主席習近平在國內遇到麻煩，可能會試圖動員中國強烈的民族主義情緒來支持。

據布里塞觀察，若習近平發現自己的政治勢力被削弱，可能仍會傾向動員，發動攻勢，就如福克蘭群島之於阿根廷，但這個選項仍充滿風險。而且習近平的行動將難以獲得輿論以及西方政府的支持，這可能會讓習在國際上付出慘痛代價。

布里塞在訪問中強調，中國有個經常被忽略的問題，就是「習近平權力並不像看起來那麼穩固」。習近平以反腐之名清除反對者，而最近軍隊的整頓也反映內部出現令人憂心的訊號。

歐洲媒體認為，西方對中國的威嚇力減弱。布里塞指出，「美國威懾仍存在，且令人驚訝的是，就連德國這樣的國家也向該地區派遣了軍艦」。

布里塞表示，自己認識的台灣人並不特別擔心美國減少支持力度。

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他說：「雖然他們對華府發出的某些訊號感到遺憾，但他們也明白，不能再只依賴美國。他們更加依賴自己的資源，這樣的心態轉變值得注意。西方媒體經常關注川普，有時卻沒有忠實地反映台灣思維的轉變，而是花費大量時間試圖挑剔川普言行。」

被問及中國入侵台灣以奪取半導體技術的可能性時，布里塞回答，中國不再像幾年前那樣試圖攫取台積電技術，他們現在認為自己有天也能擁有這樣的能力。儘管中國部分領域進步迅速，「但在尖端科技產業化過程中，他們遭遇困難。以客機C919為例，其結果並不理想」。（編輯：唐聲揚）1140509

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