「大衛迎戰歌利亞」 台灣登法國亞洲雜誌封面故事

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國第一本亞洲議題季刊「亞洲雜誌」第二期以台灣為封面故事，透過4篇專文介紹台灣認同的建構、政黨光譜與角力，以及台海對戰分析。主編董尼德向中央社表示，自我認同是台灣的未來與靈魂，相信「大衛終將戰勝歌利亞」。

法國第一本關注亞洲全面議題的季刊「亞洲雜誌」（Asia magazine）於去年10月推出，今年2月出版第二期，並以「台灣：面對北京變動中的社會」作為封面故事。

主編董尼德（Pierre-Antoine Donnet）曾任法新社總編輯，曾派駐北京、東京、華沙、紐約。他5日接受中央社訪問時表示，選擇台灣作為封面故事除個人對台灣的喜愛外，更是因為「法國等西方國家非常缺乏現今台灣的資訊。民眾常聽到來自中國的每日威脅，但卻幾乎不知道台灣這個民主國家的真實模樣。台灣對我來說，是全亞洲的模範。」

本期以4大主軸向法國讀者介紹台灣：台灣認同的建構、認同與文化、台灣政黨光譜與角力，以及台海對戰分析。

董尼德解釋，要呈現真實就必須把話語權給台灣人或熟悉台灣的人，因此在台灣認同建構專文中，呈現了中研院歷史學者柯志明、前台北市立交響樂團指揮吳琇玲、吾爾開希等人對台灣認同過程的看法。

在認同與文化一篇，「亞洲雜誌」專訪曾在法國求學的前文建會主委陳郁秀。陳郁秀強調文化在建構台灣認同中扮演的角色，說道：「台灣人如今找回自信，文化在這過程中具有決定性...過去講到台灣，我們不知道該如何描述；現在，所有台灣人都以身為台灣人而自豪... 文化也因為民主而綻放。」她並將台灣形容為「多元文化的博物館」。

中央研究院社會學研究所法籍研究員彭保羅（Paul Jobin）則透過台灣各政黨派代表弔唁喪禮的有趣現象，向法國讀者介紹台灣政黨角力以及民主的力量與脆弱。

專文指出，北京企圖透過資訊戰與部分政治人物內應，削弱台灣。「軍事騷擾伴隨傷害台灣民主的計畫。為達成目標，北京在國民黨和民眾黨中找到了盟友。」文中並以去年423大地震後傅崐萁堅持訪問中國為例，但仍認為，相信台灣民間社會的能量與動員能守護民主。

在第4篇專文「大衛迎戰歌利亞」中，董尼德告訴記者，台灣相對中國面積極小，「但從歷史中我們也知道，結局是大衛打敗巨人歌利亞贏得勝利。」

他指出導致北京不能輕舉妄動的原因，除台灣認同外，也因為軍事侵台、登陸並非易事，且台灣並不孤單。另外，台灣經濟重要性不言可喻，攻台將帶來全球經濟災難。

董尼德向中央社說，法國沒有談論亞洲且議題全面的雜誌，盼藉「亞洲雜誌」向大眾呈現亞洲各層面真實樣貌，包括地緣政治、社經、文化等，讓不認識亞洲的民眾也能輕鬆閱讀。

他選擇「台灣認同」作為台灣封面故事切入點，「在我看來，認同可能就是台灣的未來。」

他說：「我們能用武器征服，但若對方擁有真實且堅定的認同，就不是真正勝利。未來難以預測，假若未來中共真的控制了台灣島，他們也永遠無法控制台灣人的靈魂與心。換言之，他們永遠不會贏。若北京能明白這個真相，以及台灣一點也不孤單的事實，他們應會在動武前謹慎三思。」

首次來台便見證美麗島事件的董尼德表示，「直到幾年前我才真正明白台灣社會是什麼，它獨一無二，是其複雜歷史的產物。這座島嶼歷史上不斷被入侵，只能被迫接受」，卻也造就了如今豐富的多元文化。

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講到最喜歡的台灣特點，董尼德告訴記者，「台灣有一種平靜，不到台灣無法領略。儘管面對威脅，卻仍對未來樂觀以待。我想這種平穩就是來自台灣認同，也不是團結，而是與生俱來的、更像是一種台灣人民特有的連結。當然也有人更想和中國一起，但是極少數的。民調趨勢可見，台灣認同日益強烈。」

他表示，在台灣看見強大的韌性，面對中國威逼利誘，他相信人民具有足夠韌性去面對，並繼續走下去。董尼德強調，台灣擁有亞洲最先進的民主，希望能更加強對外軟實力，以展現台灣真實的幸福面貌。（編輯：陳慧萍）1140208