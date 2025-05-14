在野拋延役核電凍漲電價換千億撥補 曾文生：要脅台電

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北14日電）行政院4100億元特別條例中挹注台電1000億元，在野拋出核三2號機延役、保證2028年前不漲電價作為撥補條件。台電董事長曾文生今天說，台電不能不顧安全就答應，這是在要脅台電。

核三廠2號機將在17日除役，而立法院會13日三讀修正核子反應器設施管制法第6條，規定核電機組運轉執照有效期間最長為40年；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

立法院經濟、財政委員會上午聯席審查政院版「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，及在野黨團版草案。

國民黨立委賴士葆質詢指出，有專家估算核電延役20年成本要900億元，但可賺1兆2000億元，美國總統川普（Donald Trump）倡議要蓋4倍的核電廠，美國在台協會（AIT）也表態可協助台灣處理核廢料，甚至在野黨也主動修法排除障礙，但行政院仍不肯延役核三2號機，擁抱虛幻的非核家園。

經濟部次長何晉滄答詢表示，核電要延役得確保核安，並做總體檢，全民最關切核電安全。對此賴士葆連說了7次「美國負責啊」回應。

賴士葆詢問，核電廠還有沒有空間新蓋機組，新蓋1部機組要花多少錢，2000億元是否足夠。曾文生說，核電廠原先雖有預留空間，但要規劃室內乾貯設施，原來預留空間可能不足；若要新建機組，2000億元恐怕不夠，沒有100億美元蓋不起來。

賴士葆表示，既然美國連核廢料、核安、蓋電廠都願意處理，政府應該順坡下驢，只要賴政府願意重啟核電，撥補1000億元並不為難。

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曾文生表示，核能安全還是要各國自己確保，就算要延役，台電內部也需要檢核經濟效益及安全評估。若要先同意不存在的案子才撥補1000億元，台電可以不顧安全前提就答應嗎，這等於是立法院要脅台電。

賴士葆則追問，不然台電是否承諾2028年之前都不漲電價。曾文生回應，國際油價天天都在浮動調整，根據市場調整的事情，不可能一定不變。（編輯：萬淑彰）1140514