遭國民黨指控 綠聲援林月琴籲雙北市長為剴剴案道歉

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（中央社記者林敬殷台北14日電）國民黨近日傾全力攻擊長期關注剴剴案的民進黨立委林月琴，民進黨立法院黨團今天表示，國民黨抹黑林月琴，是為了替逃避責任的台北市長蔣萬安、時任兒童福利聯盟董事的國民黨立委王育敏卸責、模糊焦點，呼籲蔣萬安及新北市長侯友宜公開道歉，別再消費小小生命。

劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童剴剴致死，台北地院國民法官法庭昨天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

民進黨團今天舉行記者會，全力聲援林月琴，林月琴也出示被台北市政府、新北市政府發出的顧問、委員聘書，說明自己講專業她沒分藍綠，包括朱立倫、侯友宜擔任新北市長，馬英九、郝龍斌、柯文哲到蔣萬安擔任台北市長都獲聘顧問或委員，連立法院長韓國瑜擔任高雄市長也找過她。

林月琴指出，「位子都不是我爭取的」，縣市政府現在竟配合國民黨，反過來扭曲事實、打壓她，未來社福界或專業工作者，誰還敢去當國民黨地方政府的專家學者。

林月琴表示，「污衊我的人，認為專業工作者好欺負嗎？」「為什麼不去檢討北市府、兒盟？」她站在專業立場，在中央把漏洞補起來，難道因為她要把洞補起來，造成你們的壓力而受到報復，該被檢討的是背後運作的制度，不是抹黑正在努力的人。

民進黨團書記長陳培瑜呼籲，蔣萬安、新北市長侯友宜，「你們就出來道歉，不會怎麼樣」，台灣人民會相信龐大的市府機關可能會有疏漏、缺失，但到目前為止，有出來道歉嗎。

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民進黨團幹事長吳思瑤批評，把林月琴跟民眾黨前立委吳春城相比在一起，實在太扯，林月琴擔任公益、兒少機構相關服務性職務，吳春城是家族企業牟利，林月琴擔任專家學者出席會議諮詢，一次新台幣2000元，領的是公定價，卻被國民黨幾位想要參選立委補選的市議員說成賺飽飽，江怡臻宣稱林月琴從103年到112年，擔任新北市的專家諮詢及授課，10年487場，共領取95萬元，若要比酬勞優渥，正職是立委的葉元之，媒體整理出葉1年跑通告就領了282萬元。

吳思瑤強調，評論事情要有公理，國民黨包圍林月琴為了救蔣萬安，抹黑林月琴救王育敏，對林月琴的抹黑，適可而止，要參選立委的議員，好好回去監督雙北市政府，把兒少市政制度做好，才是正道。（編輯：張若瑤）1140514