老農津貼排富條款14年未調整 綠委籲農業部修正

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（中央社記者王承中台北22日電）民進黨立委郭國文、林俊憲今天召開記者會指出，老農津貼排富條款已14年未調整，近年通貨膨脹，導致不少老農因土地增值而不符合領取資格，呼籲農業部修正老農津貼排富條款，並納入自我調節機制，可依物價調整。

民進黨立委郭國文、林俊憲等人今天在立法院召開記者會，由於近年物價、房價大幅成長，但老農津貼排富條款仍照民國100年制定的門檻，導致不少老農因土地增值，而不符合領取資格，呼籲農業部優先修正老農津貼的排富條款。

林俊憲表示，老農津貼從101年發放新台幣7000元後，當年物價指數已從92.38漲至113年的106.59，成長15%，老農津貼因為有隨物價調整的自我調節機制，所以去年發放金額來到8110元，但老農津貼排富條款的部分，卻14年未調整。

林俊憲指出，根據內政部公告地現值總額，100年全國平均值為每公頃2050萬2000元，113年則為3629萬5000元，增幅高達77%，但排富條款的門檻卻未調整，依舊是100年制定的農業外個人所得50萬元，不動產價值超過500萬元，土地400萬元。

林俊憲表示，若依照目前的房、物價水準，排富門檻應該調高至農業外個人所得60萬元、不動產800萬元、土地600萬元，較能符合現實狀況，建議納入類似老農津貼的自我調節機制，每4年依照物價調整。

郭國文指出，他是首位提出調整老農津貼排富條款的立委，農業部雖然也有意願修法，但主張跟8項社福津貼一同修正，導致修法速度緩慢。他認為社福津貼是基於社會救助，照顧弱勢的目的，與老農津貼作為農退完善前，農民退休金的概念不同，不應綁在一起。

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郭國文表示，他主張農業部應優先針對老農津貼排富條款進行修正，避免在有老農因不合理的排富標準，少掉一個月8000多元的退休金。

郭國文指出，目前主計總處除了物價指數之外，從107年開始公布「高齡家庭消費者物價指數」，通常數字會比物價指數稍微高一些，也更符合老農津貼發放的用意，因此他也提案修法，把發放標準改為高齡家庭消費者物價指數。（編輯：林淑媛）1140522