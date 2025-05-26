軍校超收女性補洞？顧立雄：招生按成績排序不分性別

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）媒體報導，國軍近年招生狀況不佳，質疑超收女性「補洞」。國防部長顧立雄今天表示，軍校招生沒有性別之分，都是按成績排序。

媒體報導，國防大學管理學院的大一學生數預計招收140人，現有158人，難得出現超收，且男女各為68人、90人，女生比男生多近4成，創下空前紀錄，被質疑是超收女生「補洞」。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等120案。

顧立雄會前接受聯訪表示，就目前狀況，軍校招收名額都比預期要多，且招收學生都是按照成績排序，沒有男女之分。

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顧立雄強調，願意從軍報效國家的女性，日後執行職務、從事相關任務都不會比男性差。

媒體詢問，美國國防部將在8月底遞交的國家國防戰略（National Defense Strategy）最終版草案，可能著重遏制中國奪台行動，是否意味從戰略模糊走向明確承諾，顧立雄回應「沒有評論」，但強調印太和平尤其是台海和平穩定，防範台灣被中國併吞，這一點台灣與美國有共同核心利益。（編輯：萬淑彰）1140526