美施壓在野別擋國防支出？ 黃國昌：軍購不應炒作

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（中央社記者郭建伸台北31日電）外媒報導指出，美國擬擴大對台軍售規模，並敦促台灣在野黨不要阻擋。民眾黨主席黃國昌今天表示，目前都沒收到任何對美軍購增加預算提案，「從來都沒有來提」，且軍事採購是耗費極高、非常嚴肅的課題，用這方式炒作恐怕不適當。

路透社報導指出，兩名美國官員說，美國打算將對台灣軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度，以在中國於軍事方面加強對台施壓之際嚇阻中國。報導中也提到，美國政府人士與國會議員來台訪問時會持續敦促台灣在野黨不要阻擋國防支出，尤其是預計今年稍後向立法院提出的國防特別預算。

今天是端午節，民眾黨主席黃國昌、新北市議員陳世軒上午偕新北市黨部同成員組隊參加「2025新北市議長盃龍舟錦標賽」，並於賽後接受媒體聯訪。

媒體詢問如何看待美國擬擴大軍售並希望在野黨不要阻擋。黃國昌表示，目前為止還沒有收到行政部門任何對美軍事採購增加預算的提案，也沒有看到有任何行政官員對此表示，若真的有這樣需求，就請行政團隊，不論是總統還是行政院長正式向國人說明，有多少金額、要採購什麼項目。

黃國昌強調，民眾黨向來支持台灣國防自主，也支持增加台灣的自我防衛力量，但無論如何，最後都會站在民眾立場監督、把關。

媒體詢問是否有感受到美方壓力。黃國昌直言，「沒有，從來都沒有來提，怎麼會有什麼壓力呢？」因此他也對這不具名放話感到奇怪。他說，軍事採購是耗費極高、非常嚴肅的課題，用這種方式來炒作恐怕不適當，且對台、美未來緊密合作，與國防預算審查監督都不是太健康的事。

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談及行政院拋出追加預算想法，黃國昌抨擊，政院刪除地方政府一般性補助款爭議，是卓榮泰目無法紀、違法濫權的劣行，行政院明知這是法定義務支出，立法院114年總預算決議通刪部分也沒有地方補助款，卻喊出要用追加預算方式逼立法院同意。

黃國昌表示，此舉簡直是擄人勒贖，請卓榮泰懸崖勒馬不要再繼續這樣亂搞下去，接下來在野黨將邀請卓榮泰到立法院專案報告，說清楚講明白。（編輯：翟思嘉）1140531