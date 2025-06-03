吳宗憲指砍預算是砍吃喝的錢 政院：應公開道歉

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（中央社記者高華謙台北3日電）國民黨立委吳宗憲指今年度中央政府總預算刪減，是砍「是吃吃喝喝的錢」，行政院發言人李慧芝今天說，吳宗憲似乎仍不瞭解總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應公開道歉。

吳宗憲昨天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，今年度中央總預算是台灣史上最高，立法院統刪11個項目是中央政府的國外旅費、電費、媒體宣導費等非必要、非優先支出，給地方的一般補助款根本分毫未刪；尤其一般性補助款都是救命錢，「人家砍你的是吃吃喝喝的錢，你拿貧苦人的錢，救命的錢，去補足你的吃吃喝喝的錢」。

行政院今天透過新聞稿指出，針對立法院大幅刪減114年度中央政府總預算，吳宗憲飾詞淡化為「砍你的是吃吃喝喝的錢」等語，李慧芝表示，行政院自去年8月底將總預算送至立法院審查至今已經超過9個月，距離立法院今年1月21日三讀總預算至今也已將近4個月，但吳宗憲似乎仍不瞭解中央政府總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應該公開道歉。

李慧芝強調，預算編列及審議都是依法定程序辦理，並受決算程序以及審計程序監督，政府機關不會浮編預算。然而，今年度中央政府總預算卻遭大幅刪減，例如國防部的武器裝備及零附件等軍事裝備及設施，與國軍戰備工程達新台幣68.8億元；經濟部能源科技計劃，如高雄海洋科技產業專區及沙崙智慧綠能科學城等專區維運與海事工程人力養成計劃1.5億元。

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李慧芝說，此外，還有數位發展部補助AI、資安與軟體產業促進數位創新動能轉型升級等計畫23億元；內政部辦理生活圈道路交通系統建設計畫及永續提升人行安全計畫等4.1億元；外交部參與國際會議及交流3.2億元；文化部典藏及修護台灣作家手稿與畫作及電影等的典藏計畫1億元；包含水電費等維持機關營運的業務費也遭大幅刪減208億元等。

李慧芝表示，相關內容與吳宗憲所言「砍你的是吃吃喝喝的錢」差之千里，在野黨立委若想彌補總預算三讀以及否決覆議造成困境，應理性討論合法合憲救濟方式，例如日前有地方政府代表提出追加預算方案，而不是以政治語言誤導社會大眾。（編輯：翟思嘉）1140603