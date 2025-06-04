朱立倫賀李在明當選總統 稱韓國要平衡美中是新趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北4日電）韓國共同民主黨候選人李在明贏得韓國總統大選，國民黨主席朱立倫表示，李在明除了強化國防，也要加強與北韓對話，這與國民黨主張的「雙D戰略」一樣；李在明不會再像過去一昧親美，必須平衡美、中關係，這就是新的世界趨勢。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，恭喜李在明當選韓國總統，相信過去這半年，發生在韓國所有的政治事件，都是全世界民主國家最鮮明的教訓，任何要走向獨裁、試圖發動戒嚴都會被民眾唾棄。

朱立倫認為，韓國民眾選擇李在明，其政見中很重要的，就是為了要促成朝鮮半島的和平，認為除了要加強國防外，也必須與北韓對話，國防與對話二者缺一不可。這跟國民黨長期主張的「雙D戰略」一樣，必須透過國防加對話，才能夠維持台海和平。

朱立倫說，同時李在明強調，絕對不可以再像過去一樣親美，必須要平衡美、中，所以要調整對中國大陸的戰略，非常清楚看到這是世界的趨勢，美中平衡是韓國新戰略，但今天的政府只有對抗、去中，造成兩岸衝突、一昧親美，造成台灣最大危機，這是從韓國的教訓、韓國選民最新民意，可以從中學習到的。

朱立倫也提到，今天是六四天安門事件36週年紀念，相信大家都還記憶猶新，這是年輕學子們共同為自由民主奮鬥，重要的歷史事件，當年在台灣或在全世界，大家都共同聲援，36年後的今天，大家不會忘記這事件，更是深刻、堅定的認為，民主自由的重要。

朱立倫表示，今天對於民主自由的呼聲，不是只會在北京天安門，會在首爾、台北等世界各地，今天只要有任何違反民主自由的，人民的力量、青年的力量都會全力發出，大家共同紀念六四天安門事件，共同捍衛民主自由，絕對莫忘歷史。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，針對行政院統刪25%地方補助款，台北市長蔣萬安率多位藍營縣市長到行政院提訴願，朱立倫說，再次呼籲行政院不要造成民怨，不要再造成國內內鬨。

朱立倫批評，民進黨為了政治目的，不斷製造衝突，只是想要造成朝野對立，來達到大罷免催票的目的。認真做事、認真治國，完全不在民進黨的字典中，傷害地方造成對立，是民進黨最大目標與目的。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140604