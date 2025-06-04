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原民會接待馬紹爾總統 推展南島民族傳統工藝

2025/6/4 17:42（6/4 19:01 更新）
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原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur（左）4日在原民風格選物店LiMA接待馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）（右）等一行，並致贈象徵和諧與祝福的陶壺給海妮。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 114年6月4日
原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur（左）4日在原民風格選物店LiMA接待馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）（右）等一行，並致贈象徵和諧與祝福的陶壺給海妮。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 114年6月4日
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（中央社記者張雄風台北4日電）原民會主委曾智勇今天於LiMA旗鑑店接待馬紹爾共和國總統海妮，店內展示馬紹爾工藝專區，雙方共同見證原住民族文化商品通路拓展，象徵南島民族攜手推展傳統工藝走向國際舞台。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，原民會主委曾智勇 Ljaucu·Zingrur今天於 LiMA台北永康旗艦店接待馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）及其國是訪問團，並致贈象徵和諧與祝福的陶壺予海妮。

原民會表示，透過LiMA品牌系統性拓展商品通路，並結合主題行銷策略，推動原民產品進入主流市場，強化族人經濟自主、促進原鄉產業活化；LiMA永康旗艦店，匯聚逾200家原住民族業者、展售超過2000項商品，涵蓋生活、美學、時令農產等多元品項。

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原民會指出，此次特別規劃的「馬紹爾工藝專區」，展出當地提籃、編織盒與吊飾等手工藝作品，每件皆展現馬紹爾文化內涵與生活智慧， 與台灣原住民族工藝互為呼應，展現南島民族間的文化連結。

曾智勇表示，無論來自哪個島嶼，每一件工藝品皆是文化的延伸、土地的記憶，也是創作者生活美學的展現；原民會將持續與族人攜手前行，深化原住民族產業推廣力道，讓原民商品走進更多家庭，登上更多國際平台。（編輯：陳清芳）1140604

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