罷瑤團體訂6/7送件 中選會：須帶張克晉身分證

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（中央社記者高華謙台北5日電）罷免民進黨立委吳思瑤團體召集人賴苡任請求法院命中選會應受理他提出的連署罷免函，但遭駁回，罷瑤團體預計6月7日仍將送件。中選會表示，北市選委會將要求出示領銜人張克晉的身分證正本與合法授權委託書等必要文件。

罷免吳思瑤案徵求連署將於7日屆滿，因領銜人張克晉退出，賴苡任為求第2階段送件連署函順利，聲請暫時處分，請求法院命中選會就他提出的連署罷免函應予受理，讓他可以進行送件，而非僅限領銜人送件。台北高等行政法院今天認定不符要件等，駁回聲請，可抗告。

中選會表示，公職選罷法明定罷免案應由領銜人送件，無論是中選會或北市選委會都尊重台北高等行政法院的裁定。

中選會說明，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷團6月4日已到台北市選委會場勘，並表達6月7日送件。其中既非領銜人、也不是備補領銜人，但在網路又公開貼文指自己不是適格提議連署人的賴姓民眾，將在6月7日下午5時前送件，北市選委會將依作業程序請他出示領銜人張克晉的身分證正本、領銜人合法授權委託書與送件函文簽署等必要文件，並做後續適法處理。

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中選會談及，另案領銜人李孝亮也將在6月7日下午5時前送件，北市選委會會做好收件準備，也請領銜人遵守送件規定。

對此，賴苡任接受中央社記者訪問時回應，目前確實暫訂6月7日送件，他有向北市選委會說明會到場，誰來送件尚未定案，且有提及若送件人資格不符，不會為難北市選委會，但中選會竟發新聞稿對外說明送件細節，身為中央選務機關，竟屈身擔任罷免吳思瑤的對外發言人及媒體聯絡窗口。（編輯：林克倫、張若瑤）1140605