爛尾樓爭議 內政部3個月內強化預售屋履約擔保機制

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（中央社記者高華謙台北5日電）媒體報導，嘉義建商預售屋建案變成爛尾樓，屋主求償無門。內政部今天表示，預計3個月內提出預售屋履約擔保機制強化方案，並修正預售屋買賣定型化契約草案，規範買方繳付價金用在工程興建、賣方應載明受託機構的信託專戶等。

內政部透過新聞稿表示，針對近日民眾關心預售屋爛尾樓事件，將盡速邀集行政院消保處、金管會、縣市政府及消保等公會團體會商，預計3個月內提出預售屋履約擔保機制強化方案，以及預售屋買賣定型化契約修正草案，維護消費者購屋權益。

內政部說明，為確保預售屋買方繳交價金能真正用在預售屋興建工程，目前研議檢討預售屋履保機制，方向包括明確規範買方所繳價金使用在實際工程興建項目，以避免工程未動工或興建初期，買方繳納價金已被用完。

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內政部解釋，還會規範賣方應在契約載明受託機構的信託專戶名稱及帳號，讓買方可將購屋款項直接匯入信託專戶，避免賣方私自挪用。同時也會明定賣方在簽約時應提供信託權益說明書，讓消費者了解信託權益。

內政部指出，此外，有關買方所繳價金的信託財產不得強制執行部分，將另納入修法處理。（編輯：張若瑤）1140605