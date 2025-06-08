瓜地馬拉總統出席投商說明會 促雙邊經貿交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北8日電）外交部今天表示，外交部長林佳龍與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛日前出席「2025瓜地馬拉投資商機說明會」，兩人皆強調，經貿交流是台瓜兩國未來合作重點，並對雙邊經貿與投資持續發展表達重視與期待。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於5日陪同瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）出席「2025瓜地馬拉投資商機說明會」，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠，以及台灣紡織、半導體、電動車、循環經濟等產業代表逾百餘人踴躍出席。

阿雷瓦洛及林佳龍致詞時皆強調，經貿交流是台瓜兩國未來合作重點，並對雙邊經貿與投資的持續發展表達重視與期待。瓜國經濟部長賈西亞（Gabriela García，另譯：賈西雅）親自介紹瓜國投資環境及商機，並期許台商將瓜國作為拓展中美洲市場的重要據點。

透過 Google News 追蹤中央社

外交部指出，阿雷瓦洛此行除了見證兩國經濟部長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」，也特別前往新竹科學園區，經由參訪竹科管理局、半導體科技與紡織企業等，實地瞭解台灣產業發展歷程與具體成就，作為未來在瓜國複製台灣成功經驗的起點，同時為台瓜兩國培育各類產業人才與多元交流尋求合作契機。

外交部強調，將持續以穩健步伐強化台瓜雙邊交流，透過推動落實「榮邦計畫」與瓜國政府合作，進一步提升兩國策略夥伴關係，實現互利共榮的目標。（編輯：蘇志宗）1140608