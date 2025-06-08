海安12號演習 總統籲立院不分黨派當海巡後盾[影]

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影片來源：中央社

（中央社記者張已亷高雄8日電）國家海洋日系列活動今天高雄登場，總統賴清德視導「海安12號」演習，致詞指出，面對日益複雜海域安全挑戰，需持續投入資源，呼籲立法院不分黨派支持特別預算，當海巡後盾。

賴總統在海洋委員會主委管碧玲與多名民意代表陪同下，上午到高雄港視導演習並頒發加菜金。這次操演科目有「海上攔截圍捕」、「吊掛救援」及「海空分列式」等3項，演習過程震撼人心，展現跨機關面對海域突發事件時的聯防應變量能。

總統致詞時表示，近年國際地緣政治變化快速，極端氣候頻繁，台灣面臨來自中國持續不斷的灰色侵擾，而海巡人員始終站在第一線堅定執法，打擊犯罪、查緝走私及救生救難，致力守護民眾生命財產安全。

總統提到，面對日益複雜的海域安全挑戰，不能只靠決心，更要持續投入資源。近日，行政院編列新台幣4100億元特別預算，包括海洋艦艇籌建計畫、無人機與環島智慧監控系統建置，及人才培訓與專業裝備升級。

總統指出，當前海巡署亟需補足紅外線熱影像系統配置，能讓海巡在夜間能準確掌握海域動態，同時，無論是對水下、水面或空中，都希望加強無人載具與智慧監偵設備配置，提升海、陸、空三維偵蒐與防衛能力，更全面守護藍色國土。

總統表示，要藉這個機會呼籲立法院不分黨派，一起當海巡的後盾，共同支持行政院特別預算，讓海巡能有最先進裝備和科技，守護每一寸國土，確保人民安全與尊嚴。

總統說，每一名台灣人都擁有海洋DNA，有開放包容胸襟、勇敢堅韌精神，還有面對挑戰時團結不屈信念，相信只要發揮海洋子民精神、團結一心，就能讓台灣這艘民主方舟在湛藍海洋上堅韌航行，讓自由民主旗幟在世界航道上飄揚。

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「海安12號」演習上午10時許在高雄港第16、17號碼頭舉行，結合國防部空軍救護隊、海軍反潛航空指揮部及內政部空中勤務總隊等單位，透過實兵實機編組，強化跨機關危機處理及協調運作機制，提升面對海上複合式威脅的聯合應變能力。下午則開放雲林艦登艦參觀及多艘艦艇靜態展示，另外，在高雄流行音樂中心海音館還有海洋舞蹈及戲劇表演等系列活動。

「海洋基本法」於2019年11月20日公布，該法參照聯合國2009年將每年的6月8日訂為「世界海洋日」的精神，在第18條明定「為促使政府及社會各界深植海洋意識，每年6月8日為國家海洋日」。（編輯：李淑華）1140608

總統賴清德（前左）8日上午到高雄港視導「海安12號」演習，並頒發加菜金。中央社記者張已亷攝 114年6月8日

「海安12號」演習8日在高雄港第16、17號碼頭舉行，結合國防部空軍救護隊、海軍反潛航空指揮部及內政部空中勤務總隊等單位，透過實兵實機編組，強化跨機關危機處理及協調運作機制，提升面對海上複合式威脅的聯合應變能力。中央社記者張已亷攝 114年6月8日

「海安12號」演習8日上午在高雄港第16、17號碼頭舉行，操演科目包含「海上攔截圍捕」、「吊掛救援」及「海空分列式」等3項，展現跨機關面對海域突發事件時的聯防應變量能。中央社記者張已亷攝 114年6月8日