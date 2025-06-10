自然人憑證成詐團工具 藍籲政府解決數位信任危機

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨立法院黨團今天表示，政府原本要提升便民效率而設計的自然人憑證，如今反倒變成詐騙和洗錢工具；呼籲各部會，不要只會暗地裡替民進黨大惡罷添柴火，應好好解決台灣即將面臨數位治理的不信任危機。

國民黨團今天召開記者會，立委葛如鈞表示，國內陸續發生3起核爆級數位信任危機事件，包括5月30日Google罕見向全世界發布，拒絕再信任中華電信及行政院的數位信任憑證；6月4日保險系統服務商kiwi86有2個伺服器遭駭客入侵，導致681萬筆保單資料外洩；6月9日更傳出國內17家公民營銀庫，宣布即刻停止接受自然人憑證進行線上開戶驗證。

葛如鈞說，台灣一度進入到數位化、AI化，可以輕鬆簡便驗證個人身分，但到了總統賴清德上任後，台灣數位回到石器時代，一張花了納稅人數億元的自然人憑證，瞬間變成一張廢卡。接二連三發生數位事件，清楚看到民進黨政府資安治理，已到崩潰邊緣。

葛如鈞呼籲，行政院各部會不要再互踢皮球，不要再尸位素餐，暗地替民進黨為大惡罷添柴火，有太多需要補救的數位民生措施，否則將付出沉重、無法挽回的代價。大惡罷若成功，台灣民主、數位信任一場空。

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國民黨立委黃健豪則表示，17家公民營銀行主動發現問題、解決問題，拒絕政府發放的自然人憑證作為開戶驗證程序，金融監督管理委員會事先是否知情，倘若知情，為何不積極處理，變成銀行必須自救，這也代表台灣數位信任在銀行端，出現重大疏失。

黃健豪說，自然人憑證關係到每位民眾的身家財產，政府連民眾的身家財產都沒辦法保護，民進黨政府還能保護人民嗎。數位部推出「數位簽章法」讓民眾有可信任的數位環境，結果自然人憑證出現大漏洞，未來數位部要推行數位皮夾，當中包含自然人憑證，還能推行嗎，數位部還能讓民眾信任嗎。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140610