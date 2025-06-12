虛擬資產專法公聽會 金管會：慎重思考延長過渡期間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院財政委員會今天召開「虛擬資產服務法」公聽會，待學者專家及立委發言結束後，金管會副主委陳彥良表示，對於業者關心過渡條款的延長，金管會有聽到，也會慎重思考，讓業者有充分時間準備，因為沒有業者的市場是假的。

立法院財政委員會今天召開「虛擬資產服務法」公聽會。金管會所提書面報告指出，針對虛擬資產及交易業務事業（VASP）的管理分為4階段納管，而草案規範重點，包括對穩定幣的管理，將穩定幣定義為「指表彰與單一或多個法定貨幣的價值連結，以維持其價值穩定的虛擬資產」。

針對國際間對於穩定幣的監管趨勢，中央銀行所提書面報告指出，單一法幣價值連結的穩定幣與法幣具有1比1的兌換關係，其多以高品質、高流動性的金融資產為準備資產，視同電子支付代幣化的工具。

中央銀行表示，若穩定幣連結多幣別法幣或其他資產，考量相較於連結單一法幣的穩定幣，可能增加主管機關監管複雜度及風險，如要納入監管範圍，似可訂定不同等級的管理規範。

台灣虛擬資產反洗錢協會指出，制定專法有助於虛擬資產業的發展及健全性，但制定子法時，建請規範更加彈性。此外，為促使台灣虛擬資產交易量充足，避免成為淺碟市場，建議應鼓勵業者串接全球流動性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳彥良指出，目前國外虛擬資產支付是以穩定幣為主要工具，而專法有預留彈性空間，倘若未來有新型支付型態，可根據市場需求以子法來擴張。如果未來發展其他電子支付或商業模式等，專法中留有沙盒，當與其他法規發生扞格時，可以透過沙盒處理。

陳彥良表示，有些業者希望過渡條款延長，金管會有聽到也會慎重思考延長過渡期間，要讓業者有充分時間準備，不是直接將業者砍掉，畢竟若剩下市場卻沒有業者，這個市場是假的。（編輯：潘羿菁）1140612