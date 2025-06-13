藍提案對中選會提行政訴訟 立院逕付二讀交協商

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（中央社記者王承中台北13日電）中選會決議反廢死公投不符規定並決議否決，國民黨團日前提案促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟。立法院會今天經表決，通過國民黨團的提議，將此案逕付二讀，交付黨團協商。

中選會指立法院函送的反廢死公投不符規定並決議否決，引發在野黨不滿。國民黨立法院黨團日前提案，促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟，並要求中選會依法辦理立法院通過的公投案。

立法院會今天處理討論事項時，國民黨團提議將「促立法院對中選會提行政訴訟」提案逕付二讀，在在野黨人數優勢下，經表決將國民黨團提案逕付二讀。會議主席，立法院長韓國瑜宣布，國民黨團提議通過，此案逕付二讀，並依立法院職權行使法規定，交付黨團協商。

國民黨立委牛煦庭在大體討論發言表示，民進黨執政下的中選會，違法粗暴做出沒收反廢死公投的決定，不只違反「公民投票法」，更是讓中選會擁有凌駕民意之上的權力，嚴重破壞憲政體制，讓民進黨政府又往獨裁跨進了一步。

牛煦庭指出，沒收公投就是沒收人民的權利，也是民主倒退和獨裁統治的開始。中選會稱「國會不是至高無上」，但面對超過80%的反廢死民意，民進黨卻可以自行決定什麼題目可以公投。至高無上的從來不是立法院，立法院是民意機關，代表80%反廢死的民意，真正至高無上的是中選會。

民眾黨立委陳昭姿表示，嚴正譴責中選會，罔顧法治精神，踐踏民意，硬是把公投關回民進黨過去痛批的鳥籠中。根據公投法規定，經立法院會通過的公投議案，主管機關就應該直接進行投票，中選會根本沒有審議權。

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民進黨立委鍾佳濱指出，中選會的處分，除非是經過聽證程序，才可以進入行政法院提起行政訴訟，但反廢死公投並未經過聽證程序，勢必要走訴願，難道立法院要做這樣的決議，送到行政院審查，這不是笑掉大牙。

鍾佳濱表示，立法院要發動公投，必須限於重大公共政策的創制、複決，但是這次在野黨所提的反廢死公投是屬於立法原則的創制，而現行公投法中未有立法原則的創制公投，在野黨應該回頭去修公投法，不要在這邊浪費時間。（編輯：萬淑彰）1140613