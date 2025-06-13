加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

藍提案對中選會提行政訴訟 立院逕付二讀交協商

2025/6/13 13:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北13日電）中選會決議反廢死公投不符規定並決議否決，國民黨團日前提案促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟。立法院會今天經表決，通過國民黨團的提議，將此案逕付二讀，交付黨團協商。

中選會指立法院函送的反廢死公投不符規定並決議否決，引發在野黨不滿。國民黨立法院黨團日前提案，促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟，並要求中選會依法辦理立法院通過的公投案。

立法院會今天處理討論事項時，國民黨團提議將「促立法院對中選會提行政訴訟」提案逕付二讀，在在野黨人數優勢下，經表決將國民黨團提案逕付二讀。會議主席，立法院長韓國瑜宣布，國民黨團提議通過，此案逕付二讀，並依立法院職權行使法規定，交付黨團協商。

國民黨立委牛煦庭在大體討論發言表示，民進黨執政下的中選會，違法粗暴做出沒收反廢死公投的決定，不只違反「公民投票法」，更是讓中選會擁有凌駕民意之上的權力，嚴重破壞憲政體制，讓民進黨政府又往獨裁跨進了一步。

牛煦庭指出，沒收公投就是沒收人民的權利，也是民主倒退和獨裁統治的開始。中選會稱「國會不是至高無上」，但面對超過80%的反廢死民意，民進黨卻可以自行決定什麼題目可以公投。至高無上的從來不是立法院，立法院是民意機關，代表80%反廢死的民意，真正至高無上的是中選會。

民眾黨立委陳昭姿表示，嚴正譴責中選會，罔顧法治精神，踐踏民意，硬是把公投關回民進黨過去痛批的鳥籠中。根據公投法規定，經立法院會通過的公投議案，主管機關就應該直接進行投票，中選會根本沒有審議權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立委鍾佳濱指出，中選會的處分，除非是經過聽證程序，才可以進入行政法院提起行政訴訟，但反廢死公投並未經過聽證程序，勢必要走訴願，難道立法院要做這樣的決議，送到行政院審查，這不是笑掉大牙。

鍾佳濱表示，立法院要發動公投，必須限於重大公共政策的創制、複決，但是這次在野黨所提的反廢死公投是屬於立法原則的創制，而現行公投法中未有立法原則的創制公投，在野黨應該回頭去修公投法，不要在這邊浪費時間。（編輯：萬淑彰）1140613

牛煦庭
民團籲政院速核定社宅興辦計畫 助內政部解財務問題立院初審地制法 民選地方首長停職期間一律停發薪給
鍾佳濱
立委質疑乳廠供業務用牛乳非鮮乳 籲政府加強稽核立院財委會排審補足地方補助款 綠：違法違憲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：