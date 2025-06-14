本土小黨聯合宣傳大罷免 首站前往花蓮縣

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（中央社記者王承中台北14日電）台灣基進、台灣綠黨、時代力量，以及小民參政歐巴桑聯盟等本土小黨，今天宣布將一同驅車前往花蓮，宣傳罷免國民黨立委傅崐萁。台灣基進黨主席王興煥表示，要集合一切可能的力量，大罷免才能夠大成功，這是本土小黨的責任所在，義不容辭。

台灣基進、台灣綠黨、時代力量，以及小民參政歐巴桑聯盟等小黨，今天共同在立法院前召開「罷傅來作伙：本土在野政黨首戰傅崐萁」記者會，宣布將驅車前往花蓮，宣傳罷免國民黨立委傅崐萁，持續增加整體罷免熱度，全面催動公民投票意願。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土政黨，全力投入促成罷免第一、二階段的成功，現在要邁向大罷免的最後一個階段，本土政黨仍會繼續合作，促成大罷免、大成功。

王興煥指出，大罷免要成功必須要有2個因素，第一就是要持續罷免熱度，所以本土政黨要為罷免傅崐萁添加柴火，讓罷免熱度燒起來。且大罷免不是只有國、民兩黨對決，而是台灣人拒絕被中國統治的公民意志展現。

王興煥表示，本土小黨要說服公民一起出來投下罷免票，集合一切可能的力量，大罷免才能夠大成功，這是本土小黨的責任所在，他們也義不容辭。

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時代力量黨主席王婉諭指出，要呼喚不分黨派的台灣公民，一起參加守護台灣民主的自救行動。誠懇向所有政黨呼籲，不要誤解這場罷免運動的意義，這不是為了誰，也不是為了反對誰，而是為了要捍衛大家共同在乎的民主價值。

王婉諭表示，民主政治是責任政治，如果有人踐踏人民的信任，踩到了民主的紅線，無論是誰，或是來自於哪一個黨派，人民都有權收回曾經交付的權力。守護民主不是少數人的責任，而是每一位公民都必須要捍衛台灣的展現。（編輯：翟思嘉）1140614