綠喊話韓國瑜收心上班 協商4100億特別條例等重大法案

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北26日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院長韓國瑜之前出國度假，現在回來就該好好收心上班，包括主持朝野協商，討論新台幣4100億元特別條例草案等案，切勿將法案過水。

吳思瑤、黨團書記長陳培瑜今天召開「度假一條龍，上班一條蟲，韓院長上工囉」記者會。

吳思瑤說，這一屆的立法院是史上最不討論的立法院，因為包括審理立法院職權行使法、刑法藐視國會罪、財政收支劃分法、核子反應器設施管制法等過程，韓國瑜自我閹割朝野協商的權限，配合藍白直接過水，不協商、不討論，直接表決。

吳思瑤表示，韓國瑜之前出國度假，現在回來上班，就該收心好好工作。眼前有幾個重大議案，包括4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，還有立委所提攸關原住民不在籍投票的公職人員選舉罷免法、法庭直播的法院組織法，以及普發現金常態化的預算法修法、地方制度法修法等。

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吳思瑤說，這些案子難道又要不協商就表決，希望韓國瑜出國度假也要回國協商，不要再踐踏民主。民進黨團在此先禮後兵、先行喊話，期待韓國瑜當一天立法院長就要撞一天鐘，好好協商，期盼立法院成為正常的立法院。

此外，對於總統賴清德提及用民主淬鍊國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」，引發在野黨批評。吳思瑤表示，這是再生活化不過的比喻，國民黨人不要自己心中有鬼，戴著有色的眼鏡，對雜質「對號入座」。（編輯：萬淑彰）1140626