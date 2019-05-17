翻轉式相機吸睛 華碩首款無瀏海手機亮相

電腦品牌廠華碩17日於西班牙發表新一代智慧型手機ZenFone 6，採用無瀏海全螢幕設計，搭載以液態金屬製成的翻轉式相機。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 108年5月17日

（中央社記者吳家豪台北17日電）電腦品牌廠華碩今天在西班牙發表新一代智慧型手機ZenFone 6，是華碩首款採用無瀏海全螢幕設計的手機，搭載翻轉式相機，結合前置與後置翻轉鏡頭模組，可提供使用彈性。

華碩董事長施崇棠表示，ASUS ZenFone 6的誕生除了是華碩對於創新與科技始終懷抱熱情、持續追尋無與倫比的最佳例證，也是華碩感謝鐵粉支持，永不妥協勇於超越現狀的完美表徵。雖然開發過程中同樣面臨智慧型手機業界的四大挑戰，包括螢幕、相機、電力與效能，但華碩仍逐一克服。

華碩發布新聞稿指出，ZenFone 6智慧型手機所配備的翻轉式相機以液態金屬製成，比不銹鋼材質輕20%，強度卻為其4倍，還可一次解決螢幕「瀏海」以及前鏡頭解析度偏低的兩個問題。

ZenFone 6相機模組包含一個採用最新4800萬畫素Sony IMX586感光元件的主鏡頭，和一個1300萬畫素的125度超廣角鏡頭，能透過精密的步進馬達驅動，1秒就能旋轉至最大角度180度，完成前、後鏡頭切換，使用者也可依實際需求將相機定位於各種角度。

除了搭載旗艦級Qualcomm Snapdragon 855行動運算平台，ZenFone 6另內建6.4吋NanoEdge窄邊框全螢幕，螢幕占比達92%；內建5000mAh大容量電池，充電一次可連續使用2天。

華碩將於5月22日舉行ZenFone 6台灣發表會，屆時預計公布台灣上市資訊及售價。

華碩去年12月宣布智慧型手機策略轉型，聚焦高階與專業用戶，規劃今年下半年推出電競手機ROG Phone第2代，並加強與內容和生態系合作。華碩內部已設定積極目標，希望未來電競手機市占能達30%到50%；若未來華碩手機一年出貨量能達百萬台以上，有機會做到損益兩平。（編輯：楊凱翔）1080517