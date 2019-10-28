資策會智慧農業數位分身 入圍美百大科技研發獎

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）資策會智慧農業數位分身（Digital Twin Solutions for Smart Farming），入圍美國百大科技研發獎（R&D 100 Awards），主辦單位將於12月5日在美國舊金山舉行頒獎典禮。

資策會指出，「智慧農業數位分身技術」產品化後，預期可降低農民導入成本50%、提高生產效率30%。「數位分身」技術目前全球應用案例多運用在航太、製造業，目前只有台灣與荷蘭率先投入研發數位分身在智慧農業的應用。

資策會數位服務創新研究所協理蘇偉仁表示，人工智慧（AI）+人類智慧（HI）人機跨智協作是未來工作趨勢，人工智慧可成為人類的最強邏輯左腦，協助人類採取最佳的智慧決策。

以台灣的養殖漁業為例，面臨小農結構人力不足、新技術導入成本高等課題，可讓智慧養殖場的人工智慧，結合漁民的人類智慧，打造智慧化監控、精準化生產能力，協助養殖漁業數位轉型。

蘇偉仁指出，數位分身技術應用在農業上，可協助小農經驗數位化積累，並透過群體經驗與人工智慧交互作用，精進農業技藝，解決農業智慧化最大挑戰。

儘管農業目前累積許多物聯網大數據，但環境藏有太多不確定因素，如氣候變遷、作物成長表現、水質變化等，縱使具備大數據，但仍依靠農民自身經驗來判斷下一步種植、養殖行為，高度倚賴農民個別經驗。

透過「智慧農業數位分身」技術，農民可以依據經驗及現場觀察，選擇設備參數修改，還能進行修改前的模擬預測，做出最佳化判斷。在數位分身技術裡，人工智慧也會動態學習農民的經驗、知識，達到協同運作、決策優化的效果。（編輯：黃國倫）1081028