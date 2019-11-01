助台灣新創接軌國際 科技部邀矽谷業師來台

（中央社記者吳柏緯台北1日電）科技部國際科技創業基地（TTA）舉行今年度的培訓課程，邀請3位矽谷新創圈的業師來台交流。科技部將於明年1月帶領80個受訓新創團隊赴美國參加消費性電子展。

由科技部成立的國際科技創業基地（TTA）與多個矽谷知名的新創育成機構，在10月31日到11月1日，共同舉行2019 Boot Camp培訓課程，並邀請Amrit Dhir、Sheel Mohnot與Peter Yu 三位活躍於矽谷新創生態圈的國際業師來台與新創團隊交流。

科技部表示，盼透過業師的訓練與經驗，協助台灣科技新創團隊掌握矽谷新創簡報技巧，以及國際展會行銷互動能力，順利拓展海外市場。

科技部於今年1月率領44家頂尖科技新創團隊，前進美國拉斯維加斯消費性電子展（CES），爭取到新台幣55億元的商機。其中，44家科技新創公司中有8家獲得TTA與國際創投共同選出的Innovation Award新創大獎，獲獎數排名全球第2，僅次於法國。

為進一步協助台灣科技新創拓展市場，科技部表示，明年將擴大代表團規模，帶領80家新創團隊參展，而這次的TTA Boot Camp將為具潛力前往CES展會的新創團隊進行客製化輔導。

科技部說明，這次的團隊擅長領域以IoT、智慧醫療、AI、機器人等為主，在為期兩天的培訓課程中，除協助團隊調整募資簡報，也將深入檢視營運模式、產品於國際市場的切入點，並讓團隊實地演練，希望有助於未來在國際舞台上展示，並獲得海外創投青睞。（編輯：林淑媛）1081101