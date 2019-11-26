資策會工業檢測方案 獲亞太資通訊科技賽金牌

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）資策會智慧系統研究所開發「工業用設備異常檢測方案」，獲得今年APICTA Awards工業應用類金牌。

資策會指出，這次獲獎的「工業用設備異常檢測方案」，是自主研發技術，利用公版聯網平台NIP（National IoT PaaS）的雲端彈性架構為基礎，整合國際標準LwM2M以及AI Framework Service，發展出以設備振動模式判斷機台可用程度。相關方案包含雲端、大數據、物聯網以及行動通訊等多項技術。

「工業用設備異常檢測方案」在2018年通過概念驗證後，在今年上線支持超過100個設備進行診斷，節省人力巡檢成本超過10%。

資策會表示，相關方案正與消費用電子產品零組件業者洽談中，討論將方案導入到自動化產線中的產品檢測流程。

APICTA Awards（The Asia Pacific ICT Alliance Awards）是亞太區的產業資通訊科技競賽，目的在促進亞太ICT區域合作與發展，並協助縮短不同地區對資訊科技上的落差，目前包括台灣在內，共有澳洲、汶萊、中國、香港、印度、印尼、韓國、澳門、馬來西亞、緬甸、孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、日本、新加坡、斯里蘭卡、泰國和越南等20個經濟體聯盟會員。（編輯：黃國倫）1081126