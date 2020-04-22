天線封裝設計傳改變 5G毫米波iPhone恐遞延

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果5G版iPhone和明年新品布局備受矚目。分析師指出，受疫情影響和天線封裝設計改變，5G毫米波版iPhone有潛在遞延變數，下半年出貨占比恐下修，此外明年上半年新iPhone可能遞延到明年下半年。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續在歐美地區蔓延，5G版iPhone和明年新機布局備受矚目。天風國際證券分析師郭明錤報告指出，5G毫米波（mmWave）版iPhone有潛在遞延的變數。

報告分析，主要是蘋果在4月初為求改善天線封裝AiP（Antenna in package）效能，因此修改設計，此外測試實驗室暫停驗證服務。

郭明錤指出，若疫情不能在6月前得到控制，預估5G毫米波版iPhone占今年下半年新款iPhone出貨量比重，將由原先的15%到20%下修到約5%到10%。

展望明年上半年新機布局，報告指出，受到武漢肺炎疫情影響，原先預期在明年上半年推出的新款iPhone，可能會遞延到明年下半年。

市場預期，蘋果今年下半年將推出支援毫米波和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型，預估5G版iPhone將在第3季底或第4季初出貨。（編輯：郭無患）1090422