美國CES展登場 工研院虛實參展秀4大創新成果

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（中央社記者張建中新竹6日電）美國消費電子展（CES）今天登場，工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展，展出涵蓋AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療4大熱門重點領域的13項創新技術。

工研院表示，這次首推跨時區服務不間斷，工研院以嶄新風格打造360度線上虛擬展示館展覽13項技術，其中11項同步在美國實體展出，展現工研院在AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療等領域的研發成果及應用。

在AI人工智慧與資通訊部分，工研院展出互動時光、PoseFit肌能檢測鏡及神經網路視訊辨識作業系統等技術產品。

其中，互動時光機是運用AI人工智慧創造出個人元宇宙，讓使用者在虛擬世界中與3D虛擬人物互動，體驗過往美好的時光。

PoseFit肌能檢測鏡則是應用AI人工智慧技術進行身體功能性檢測，讓使用者無須穿戴配件便能進行辨識與數據分析，提供個人化的運動處方。

神經網路視訊辨識作業系統則有助提升業者具備大幅加速AI影像辨識能力，透過獨特的AI加速演算技術，可提供各類前端設備獨立運行AI應用，提升各類服務自動化程度與降低成本。

在機器人部分，工研院展出的RGB-D AI機器人，是一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置的協作型機器人，可為全球製造業自動化提供創新技術。

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在健康醫療部分，工研院展出的智慧熱影像安護系統是利用AI人工智慧及熱影像偵測技術，打造個人健康監測秘書，零接觸地持續監測生理訊號，及協助偏鄉診間和家庭的遠距醫療需求。

工研院展出的全身步態分析系統則是結合壓力感測地墊與影像辨識，快速量測步態與姿態資訊，追蹤走路步態及身體姿勢變化，可應用於年長者及帕金森症患者的健康照護，提供醫護人員最佳分析及建議。（編輯：潘羿菁）1110106