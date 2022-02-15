台美印立方衛星發射升空 中大成功接收訊號

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（中央社記者許秩維台北15日電）中央大學今天表示，台灣、美國、印度跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星於14日上午發射升空，中大已於當天下午成功接收到衛星訊號，顯示衛星運作正常。

INSPIRESat-1衛星於台灣時間2月14日上午8時29分在印度的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）順利發射升空。

中央大學新聞稿指出，中大在2月14日下午5時24分成功接收到INSPIRESat-1訊號，衛星運作正常，準備開始執行科學任務，展開三方首度合作的第一步。

中大提到，INSPIRESat-1衛星有兩個科學酬載，包括中央大學研發的微型電離層探測儀、美國國家航空暨太空總署（NASA）補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀；透過微型電離層探測儀，可了解高層大氣變化以及對無線通訊的影響，藉由雙孔X光太陽頻譜儀，則可了解太陽的日冕變化，兩者結合後，無疑是讓INSPIRESat-1成為太空天氣觀測站。

衛星發射後，將由印度太空科學與科技學院（IIST）進行主要飛控，並由美國科羅拉多大學波德分校（CU Boulder）及台灣的中央大學輔助，產出的科學資料，將提供給參與學校作為分析。

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中央大學太空科學與工程系教授張起維表示，這是中大繼去年1月發射飛鼠號立方衛星後，第2個成功發射的立方衛星任務：中大團隊累積飛鼠號動手設計、整合測試、飛行控制、雙向通訊等寶貴經驗，就算遇上沒預料到的問題，也能迅速改正，經過上次歷練，這回任務順利許多。

張起維指出，當前微型化人造衛星日益蓬勃，加上研發時程較短，燃料和發射成本較低，可靠度、可容忍錯誤率也不像傳統人造衛星嚴苛，相對發展性高，此次順利發射衛星並成功接受訊號，也向國際展現台灣在微型化人造衛星的軟硬實力。（編輯：謝雅竹）1110215