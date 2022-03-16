蘋果造車團隊傳解散 分析師：半年內須重組拚量產

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）蘋果（Apple）造車進展傳出變化，天風證券分析師郭明錤15日深夜在推特（Twitter）貼文透露，蘋果Apple Car專案團隊已解散一段時間，若想要在2025年達到量產目標，必須在未來3個月至6個月內組織重組。

國外科技網站MacRumors分析，從2014年外界傳出蘋果通過電動車計畫Project Titan迄今，進程受阻傳言不斷，包括數位團隊高層主管更迭的消息，有關蘋果Apple Car傳言滿天飛，不過相關團隊如果重整成功，預期Apple Car仍有機會最快在3年內亮相。

Appleinsider指出，郭明錤貼文並未透露更多細節，因此無法預期蘋果相關團隊已經解散多久，不過去年12月，市場傳言有3位隸屬於Apple Car團隊的工程師離職，轉投入航太新創公司。

Appleinsider認為，蘋果設計工作和計劃階段已經完成，若是這樣，至少部分Apple Car團隊成員預期將會持續待到製造階段作業。

9To5Mac指出，經過數次相關高層主管和工程師離職後，去年9月開始，Project Titan計畫就由主導Apple Watch軟體技術研發的副總裁林奇（Kevin Lynch）負責。

蘋果造車的消息不斷，韓國科技媒體網站The Elec在2月下旬報導，蘋果與韓國封測廠開發自動駕駛晶片模組封裝，可應用在Apple Car的晶片模組，預計2023年完成。

MacRumors先前指出，去年12月開始市場傳言蘋果正在遴選Apple Car供應商，蘋果對於韓廠在電池的製造能力也頗感興趣，蘋果規劃在今年底前完成Apple Car供應商的遴選作業，預估未來2年至3年，蘋果將展開大規模的Apple Car開發與量產作業。

台灣供應廠商之前透露，Apple Car預期2023年完成測試作業，預期最快2024年進入量產階段。（編輯：郭無患）1110316