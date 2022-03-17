更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣
國際

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆個案檢出Omicron新序列 本土傳播鏈增至17條
首頁 / 科技

工研院攜手資訊科技廠 打造資料中心節能減碳40%

2022/3/17 15:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹17日電）工研院今天宣布，與日本電信商攜手多家資訊科技業者，開發出沉浸式冷卻邊緣資料中心，以非導電液體為伺服器散熱，節能減碳效益可達40%。

工研院表示，這項技術將在4月12日的打造淨零時代競爭力論壇暨技術特展中展出，屆時共將展示30項跨域節能減碳技術，並分享各種產業朝向低碳升級轉型的關鍵利器。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

工研院指出，沉浸式冷卻邊緣資料中心是將伺服器浸泡於冷卻率高的非導電液體，由於液體的散熱效果優於傳統的空氣冷卻，再加上液體透過循環冷卻方式，讓液體降溫回流再繼續吸收熱能，提升能源效率。

此外，搭配特殊冷熱通道設計，有效解決高密度、高效能伺服器的散熱難題，提升能源使用效率和布署彈性。工研院表示，與台灣雲端協會會員合作建置的系統，單一機櫃耗電量減少43%，使用空間減少60％，預計今年進入商用場域服務驗證。（編輯：郭無患）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族