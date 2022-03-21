建中校隊代表台灣赴美參加FRC機器人總決賽

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建中機研校隊抵美，即將參加23日起舉行的FRC機器人競賽加州區域賽。（讀者提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年3月21日

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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）代表台灣的建中機研校隊即將參加FRC機器人競賽美國加州區域賽和總決賽，學生團隊抵達舊金山灣區士氣滿滿，僑界今天為參賽學生接風打氣並協助募款。

建中機研校隊此行由台北市建國高中家長會會長兼指導教練施佩佩、機研校隊後援會會長林詩鈴等帶領32名學生到美國。第一站先到舊金山灣區，為23日至26日在加州首府沙加緬度（Sacramento）舉行的區域機器人大賽暖身；下個月繼續前往休士頓，代表台灣參加美國機器人總決賽。

FRC機器人競賽（First Robotics Competition）由美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）於1989年創辦，是針對全球高中職學生舉辦的工業等級機器人大賽，為全球知名、難度與等級最高的機器人競賽之一。

建中機研校隊於3年前成立，主攻FRC。去年疫情期間在台灣與線上參加多個比賽獲得佳績；今年3月在鴻海教育基金會舉辦、台灣首屆FRC機器人區域大賽，獲得工程啟發獎。

北加州台灣工商會前會長游淑華（Christina Yu）今天為訪美的建中機研校隊學生接風打氣，並安排與矽谷當地的科技廠商交流，協助他們籌備參加總決賽的部分經費，以及從美國返台的核酸檢測（PCR）費用等。

看到台灣學生認真努力地展示機器人作品，游淑華深受感動，她告訴中央社記者，「台灣發展科技國家，支持學生，相信未來會更好」。（編輯：馮昭）1110321