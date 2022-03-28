成大發表人工智慧技術 不用戴眼鏡可看立體電影

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國立成功大學28日舉辦台灣原創動畫「小貓巴克里」3D版首映會，發表不用戴眼鏡就能看立體電影的人工智慧3D影片轉換系統。（成大提供）中央社記者楊思瑞傳真 111年3月28日

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）國立成功大學今天舉辦台灣原創動畫「小貓巴克里」3D版首映會，展示人工智慧3D影片轉換系統的最新研發成果，經由裸視3D技術，不用戴眼鏡就能看立體電影。

成功大學今天發布新聞稿指出，「小貓巴克里」3D版為首支由成大「人工智慧3D影片轉換系統」轉換的3D動畫長片，成大電機系特聘教授暨敏求智慧運算學院副院長楊家輝的師生團隊，在首映會現場展示最新研發成果，強調可帶來嶄新又舒適的觀影體驗。

楊家輝表示，業界已發展出2D影片轉3D的技術，但仍需大量人力切圖與修正才能達到流暢與舒適自然的3D效果。經團隊驗證，「基於人工智慧之3D影片轉換系統」已可做到95% 自動化2D影片轉換成3D，實務上只需要1/20的時間，大幅提升產量與效率。

楊家輝指出，團隊對於景深估計與補洞的技術持續發展，未來目標朝全人工智慧方向執行。此外，配合虛擬實境與擴增實境的應用，利用人工智慧技術，原來精緻的2D人、事、地、物影像，即可用來建構裸眼3D元宇宙，加速元宇宙發展指日可待。

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出席首映會的「小貓巴克里」導演邱立偉致詞表示，先前雖曾考慮直接把「小貓巴克里」做成3D影片，但後來發現造價太高，只好放棄，成大團隊的技術成果讓他嚇了一跳，影片中有些畫面原本沒有真正搭建3D模型，沒想到人工智慧技術讓影片呈現完全不同風貌。

邱立偉表示，成大這個研究成果如果能夠透過系統技術大量產出，觀眾將可接收到更多內容，會是一個非常有趣的體驗。（編輯：黃世雅）1110328