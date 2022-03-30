資策會智慧道路安全警示系統 獲人工智慧卓越獎

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）資策會智慧系統研究所開發智慧道路安全警示系統，獲2022年人工智慧卓越獎（Artificial Intelligence Excellence Award），與IBM、Deloitte AI Institute等同獲殊榮。

資策會今天發布新聞稿指出，針對全球各行各業廣泛運用AI人工智慧建構全新工具與服務，美國商業智慧集團（The Business Intelligence Group）舉辦Artificial Intelligence Excellence Award，表揚改變生活、文化的重要人工智慧解決方案。

資策會表示，智慧道路安全警示系統TranXonSafe以AI技術為核心，整合通訊、感測器、交通號誌等設備，在十字路口建置攝影機，透過AI影像辨識技術判斷可能造成交通事故的危險因子，如視線盲區車輛、受遮蔽行人或車輛等，提供高風險事件預警。

資策會指出，此套系統可支援辨識混合車流與提供事故預警交通解決方案，支援全天候混合車流影像辨識，相較國際辨識的種類數量高出10種以上，在各種天候環境例如夜間、下雨或起霧等狀況，仍可保持90%以上的辨識率。

資策會系統所指出，相關系統已在台北市內湖區、仰德大道與桃園青埔等地進行實際場域驗證，透過大數據分析，在仰德大道實驗降低事故發生率約15%；在桃園平鎮場域，透過影像識別與物件追蹤技術，即時全天候取締違規車輛，車牌辨識正確率達96%。（編輯：張均懋）1110330