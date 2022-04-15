以色列年內部署雷射防空系統 將改變戰場遊戲規則

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社特拉維夫14日綜合外電報導）以色列國防部今天宣布，以國研發的「鐵梁」（Iron Beam）雷射防空系統，上月在首次測試中成功擊落無人機、火箭、迫擊砲彈和反戰車飛彈。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，國防部研發團隊負責人洛坦（Yaniv Rotem）表示，這一系列測試是在「具有挑戰性的」射程和時間點執行。他說：「使用雷射能『改變戰場遊戲規則』，這種技術容易操作，經濟上也證明可行。」

以色列國防部公布的影片顯示，這套以雷射為基礎的防空系統成功攔截火箭、迫擊砲彈和無人機，測試地點在以色列南部尼格夫（Negev）沙漠的不知名地點，時間是今年3月。

以色列國防部數年來一直在測試這套雷射防空系統，去年就用它擊落了一架無人機，近期的測試則是首度成功擊落其他空中威脅，包括無導引裝置射彈和反戰車飛彈，但國防部公布的影片中沒有反戰車飛彈被攔截的畫面。

以色列國防部的研發單位起初規劃在2024年之前部署這套反飛彈系統，但軍方希望提前，總理班奈特（Naftali Bennett）今年2月宣布要在年底前完成部署。

以國政府如此急切，似乎是因為擔心軍方的「鐵穹」（Iron Dome）及其他防空系統在未來衝突中沒有足夠的防空飛彈可擊落來襲的火箭、飛彈和無人機。

國防部長甘茨（Benny Gantz）昨天說：「（政府）做了種種努力讓這套系統儘早派上用場，構成有效、低價、創新的保護傘。」

這套「鐵梁」雷射防空系統是由以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）研發，目的不是要取代「鐵穹」或其他防空系統，而是輔助加強，由「鐵梁」擊落較小的空中威脅，把較大的空中入侵威脅留給其他更動態的防空飛彈陣地。

國防部表示，以色列是全球最先成功利用強大雷射技術來研發有效防空系統、且在作戰情境中展示攔截效果的幾個國家之一。

以色列為了研發的最終階段及測試，已花費數億謝克爾（1謝克爾相當於新台幣9元）；在測試階段中，這套系統會架設在以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的交界處。

國防部表示，只要雷射能源供應穩定，就不怕沒彈藥。

不過，雷射系統的缺點是難以在雲層厚重等能見度低的時候妥善運作，因此以色列國防部也有意將這套系統安裝在飛機上，以突破這種天氣限制，但官員說，這還需要好幾年時間才能實現。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110415