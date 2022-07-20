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首頁 / 科技

三星Unpacked發表會8/10登場 傳推新摺疊手機

2022/7/20 11:01
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（中央社記者吳家豪台北20日電）台灣三星電子今天發出媒體邀請函，將於8月10日晚上9時舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2022全球發表會線上直播，外界預期將發表摺疊手機Galaxy Z Fold 4及Z Flip 4、智慧手錶Galaxy Watch 5等新產品。

國外科技網站Phone Arena報導，Z Fold 4已通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，距離上市時間不遠。Z Fold 4可能配備7.6吋主螢幕、高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器、12GB RAM記憶體，且6.2吋外螢幕將支援120 Hz高更新率。

根據SamMobile報導，三星已為Z Fold 4及Z Flip 4設下合計1500萬台的出貨目標，看好Z Fold 4銷量將超過Z Flip 4。

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折疊手機可滿足追劇和遊戲用戶對更大螢幕的需求，研究機構Display Supply Chain Consultants的調查顯示，今年第1季全球折疊手機出貨量達222萬台，年增5.71倍；三星拿下高達74%的市占率，第2名華為市占提升到20%，其他品牌市占都低於2%。

從單機銷售來看，三星Galaxy Z Fold 3已連續3季成為最暢銷摺疊手機，今年第1季市占率高達51%；第2暢銷機種為Galaxy Z Flip 3，華為P50 Pocket排名第3。（編輯：張良知）1110720

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