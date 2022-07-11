三星瞄準企業市場 在台推出5G軍規手機

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（中央社記者江明晏台北11日電）三星瞄準企業市場，瞄準物流、外送相關從業人口需求，今天宣布在台推出5G軍規版三防手機，主打軍規級認證、XCover系列首款5G機種，有望同時打開企業與一般消費市場。

三星除推出B2C消費性產品，也瞄準企業需求推出各式B2B商用產品與解決方案。因應企業快速變遷及新常態帶動物流、外送相關從業人口攀升所衍生的裝置需求，台灣三星今天宣布推出5G軍規版三防機Galaxy XCover6 Pro，為XCover系列首款5G機種。預計於7月15日在台上市，單機建議售價新台幣1萬9900元。

三星說明，Galaxy XCover6 Pro符合MIL-STD-810H軍規標準、IP68防水防塵等級認證，螢幕搭載高強度Corning Gorilla Glass Victus，能承受惡劣天氣、垂直跌落，及現場作業環境的其它危險因素，如作業環境須時常佩戴手套，Galaxy XCover6 Pro亦具備手套觸控模式，無須脫下手套，能快速回覆訊息。

三星並強調，職場不僅限於辦公室，若是須長時間外出、移動的工作型態，用戶可借助Galaxy XCover6 Pro的可拆卸式電池，讓手機隨時處於滿電狀態。此外，為滿足各行各業的多元需求，Galaxy XCover6 Pro也搭載客製按鍵功能，能根據業務需求，設定一鍵開啟特定應用程式，可化身為對講機按鈕，快速與同事溝通。（編輯：張均懋）1110711