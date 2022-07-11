電信三雄上半年營運超越財測 中華電蟬聯EPS王

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（中央社記者江明晏台北11日電）受惠5G用戶成長，電信三雄上半年營運皆超越財測，中華電信6月每股賺0.44元，贏過台灣大的0.38元和遠傳的0.24元，中華電前6月每股盈餘（EPS）也以2.42元，蟬聯每股獲利王。

中華電信今天公布6月營收，核心業務延續成長趨勢，加上資通訊新興業務表現亮眼，帶動整體營收持續走揚，合併自結營收達173.9億元，較去年同期成長2.7%。

中華電說明，行動業務部分，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動服務營收延續增長態勢，行動月租型每戶平均收入（ARPU）年增4.8%，已連15個月成長，行動銷貨收入也受惠iPhone銷量成長而增加；資通訊收入因智慧建築專案入帳，加上企客雲端營收與國際IDC數據機房收入增加挹注，較去年同期大幅躍進；寬頻接取營收與數據網路營收受惠宅經濟，寬頻ARPU年增2.7%，自110年度起已連續18個月成長。

中華電信表示，數位轉型浪潮持續改變企業經營方式與個人生活型態，看好客戶升速300M與500M的需求，將挹注並帶動營收成長。

中華電6月歸屬於母公司業主淨利為34億元，年增9.7%；每股盈餘為0.44元，較去年同期成長0.04元。

累計至今年6月，中華電合併總營收為1037.3億元，營業淨利為236.9億元，稅前淨利為242億元，歸屬於母公司業主淨利為187.4億元；自結每股盈餘為2.42元，第2季與上半年財測皆超越預期。

台灣大哥大6月自結合併營收143.4億元，為歷史第3高，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為29.5億元，營業利益15億元，稅後淨利10.7億元，EPS為0.38元。

累計上半年合併營收811.4億元，較去年同期成長 10%，EBITDA為172.4億元，營業利益84.9億元，稅後淨利為57.2億元，稅後EPS為2.03元。

隨著5G用戶規模擴大，台灣大哥大表示，6月電信EBITDA連8個月年成長。累計前半年，電信營業利益年成長高達近10%，合併營業利益率等相關獲利指標均優於全年業績展望。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5G與mo幣多、好速成双、Disney+三大獨門方案穩定貢獻動能，帶動智慧型手機月租ARPU連續13個月年成長，第2季行動服務營收年增率也連3季擴大。企業市場方面，看好數位轉型下雲端需求成長潛力，台灣大新創本月增持CloudMile萬里雲，累計持股達18%，將深化兩方策略合作。

遠傳電信今天公布6月自結獲利狀況，受惠於用戶持續升級5G、新經濟業務穩健成長，6月合併總營收68.64億元，年成長率達2.7%。合併EBITDA為25.82億元，年成長率高達9.4%，達成連續15個月正成長，稅後淨利為7.95億元，單月每股盈餘為0.24元，年成長率高達17.8%，達連續12個月正成長。

累計至今年6月，遠傳合併總營收為426.28億元、合併EBITDA為152.11億元、稅後淨利為46.37億元，年成長率分別為5.7%、10.3%及22.5%；累計EPS為1.42元。2022上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。

在營運策略奏效下，遠傳6月行動通訊業務持續創造佳績，5G滲透率持續帶動ARPU成長，推升行動服務營收年成長率高達2.1%。遠傳客戶每月平均貢獻度年成長率達2%，創下自去年3月領先同業轉正以來，連續16個月正成長的成績；月租型ARPU年成長率達1.4%，居業界第一。

遠傳持續深化數位轉型效益，2022上半年新經濟營收延續成長動能，成長率高達23%，營收占比擴大至18.9%，其中資通訊業務營收年成長幅度達39%，主要受惠於企業端雲端服務與物聯網強勁需求。（編輯：楊凱翔）1110711