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遠傳發展智慧校園 打造東華大學5G專網

2022/7/12 16:47
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（中央社記者江明晏台北12日電）遠傳電信與東華大學今天簽署合作備忘錄（MOU），除了導入5G專網發展智慧校園應用外，遠傳也宣布加入東部AIoT大聯盟，推進更多產業商機發展。

遠傳電信與東華大學今天簽署「5G智慧科技 實現夢想孕育原點」合作備忘錄（MOU），延續過去合作打造智慧校園的基礎，宣示導入5G專網，共同發展5G校園智慧應用、並以產學合作計畫協助人才培育。

簽署儀式由東華大學校長趙涵捷、副校長林信鋒、副校長徐輝明，以及遠傳總經理井琪、企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民出席。

井琪表示，遠傳協助東華大學打造數位轉型基礎，領先全台導入第一座校園AI緊急求助站，整合校區、宿舍安全系統，建構校園安全防護網，並與東華大學成為更緊密的策略結盟夥伴，以5G智慧科技攜手打造更安全的智慧校園環境，並結合人才培育與多元場域應用，共同發展數位科技教學。

MOU簽署後，遠傳將在5G專網架構下，結合無人機、5G影像串流、C-V2X車聯網技術，共同發展全台創新的校園5G智慧應用。

而遠傳自行開發的遠距診療平台，也會與東華共同進行應用與服務驗證合作，開拓遠距診療服務及涵蓋照護的應用；同時運用雲端數位科技打造虛實整合Meta教育，推動教學數位化。

為深化東部的產學合作，遠傳同時也宣布加入「東部人工智慧與智慧物聯網產學技術聯盟」（東部AIoT大聯盟），將攜手企業與在地學校參與培育東部人才，推進更多產業商機發展。

東部AIoT大聯盟成員包含鴻海精密科技、慈濟花蓮醫院等企業及機構，致力於產學合作交流，因應在地產業需求提供人工智慧、物聯網等核心技術與應用服務。（編輯：翟思嘉）1110712

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