Speedtest台灣行動網速量測 中華電連5年奪冠

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（中央社記者江明晏台北14日電）Ookla旗下網站Speedtest今天公布台灣行動網速量測報告，中華電獲台灣首座「連續5年台灣行動網速冠軍」，並再蟬聯2022上半年「5G網速第一名」、「行動網速第一名」。

中華電信表示，擁有4G/5G最大頻寬、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台的優勢，採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，充分整合資源及提升效率；持續加速加量建設行動網路。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信將持續建構行、固網融合，以高品質的5G及光纖寬頻網路，提供消費者新的應用服務體驗、多元資費方案及影視服務。

Speedtest分析2022上半年實測數據，中華電信以最高分獲得「5G網速第一名」；在「5G下載速度」網速體驗，拿下399.71Mbps的成績，為全台唯一下載網速超越300Mbps的業者。

同時，在消費者和手遊族群在意的「5G上傳速度」和「延遲度」均為業界之冠，另經過Speedtest網站超過400萬筆消費者實測數據分析，中華電信以最高分再蟬聯2022上半年台灣「行動網速第一名」，已連續5年獲國內行動網速第一。（編輯：張均懋）1110714